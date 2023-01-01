Лебедя із Теремно, який не може літати, забрали до Луцького зоопарку

Лебедя із Теремнівських ставків, який не може літати, забрали до зоопарку.Про цеповідомила директорка Луцького зоопаркуЗа її словами, на Теремнівських ставках вивелися лебеді, однак через проблеми з крилом на водоймі лишився один птах.«У нього неправильний ріст пір’їн на крилах, до всього ж його підгодовували відвідувачі ставків і він зажирів, через те не міг злетіти», - каже директорка зоопарку.Працівники зоопарку спостерігали за лебедем у Теремно ще з вересня і посилили нагляд за птахом із початком морозів.Людмила Денисенко також додала, що в останній тиждень було багато звернення лучан щодо цього лебедя, тож його вирішили забрати до зоопарку.«Ми не надзвичайники, але сьогодні я і охоронник зоопарку спрацювали як справжня служба відлову - сачком впіймали лебедя. Були ризики, бо птахи під час перевезення можуть не витримати стресу, але ми довезли його, з ним все добре. Зараз лебідь на двотижневому карантині, бо якщо у нього є якісь інфекційні захворювання, він може заразити інших птахів зоопарку. Елементарно треба подивитися, чи він буде їсти і як почувається загалом», - розповіла директорка Луцького зоопарку.Завтра лебедя огляне ветеринар, а після карантину птах приєднається до інших пернатих на ставку в зоопарку.