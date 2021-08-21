Поліція знайшла «бабусю на лижах» зі Львова і передала до ТЦК





Відео поширили у соцмережах і патрульні оперативно розшукали чоловіка. На нього винесли постанову за порушення ПДР, також чоловік був у розшуку через порушення правил військового обліку, пише



Як вказано у повідомленні патрульних, 6 грудня у соціальних мережах поширили відео, де «бабусю на лижах» тягне автомобіль BMW вулицями Львова. Випадок трапився на вул. Шевченка поблизу ЖК «Велика Британія». Патрульні виявили це авто на вул. Шевченка та встановили дані «бабусі» – нею виявився 30-річний чоловік.







За даними видання, 30-річний львів’янин, якого розшукала поліція, є місцевим блогером – Тарас Іващишин відомий під ніком @lusuy.channel та має понад 500 тис. підписників у TikTok, а також понад 200 тис. підписників у Instagram. Львів’янин часто знімає на відео пранки, а також кілька років тому він їздив Львовом на авто «Жигулі», яке оббив старими килимами.



Він виявився у розшуку за ст. 210 (порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку) та ст. 210-1 (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП. Інформацію про нього передали у ТЦК і СП.



На порушника інспектори також винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (порушення ПДР пішоходом) КУпАП, що передбачає 255 грн штрафу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські розшукали 30-річного чоловіка, який у Львові катався на прив’язаних до авто лижах у костюмі бабусі.Відео поширили у соцмережах і патрульні оперативно розшукали чоловіка. На нього винесли постанову за порушення ПДР, також чоловік був у розшуку через порушення правил військового обліку, пише zaxid.net Як вказано у повідомленні патрульних, 6 грудня у соціальних мережах поширили відео, де «бабусю на лижах» тягне автомобіль BMW вулицями Львова. Випадок трапився на вул. Шевченка поблизу ЖК «Велика Британія». Патрульні виявили це авто на вул. Шевченка та встановили дані «бабусі» – нею виявився 30-річний чоловік.За даними видання, 30-річний львів’янин, якого розшукала поліція, є місцевим блогером –відомий під ніком @lusuy.channel та має понад 500 тис. підписників у TikTok, а також понад 200 тис. підписників у Instagram. Львів’янин часто знімає на відео пранки, а також кілька років тому він їздив Львовом на авто «Жигулі», яке оббив старими килимами.Він виявився у розшуку за ст. 210 (порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку) та ст. 210-1 (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП. Інформацію про нього передали у ТЦК і СП.На порушника інспектори також винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (порушення ПДР пішоходом) КУпАП, що передбачає 255 грн штрафу.

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