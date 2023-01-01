На Волині протягом року усиновили 28 сиріт

потрапили у родини.



Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації Алла Оніщук, пише



"Торік у нас було, орієнтовно, 20 усиновлень, частково так, бо певний час не працювали суди. Цього року збільшилася кількість вже усиновлено 28 і ще близько 10 справ знаходяться на розгляді в судах", — говорить посадовиця.



Зі слів Алли Онищук, наразі на дітей до п'яти років – черга з усиновлювачів. Посадовиця зазначила, що діти старшого віку теж родини.



"Коли я казала про 380 дітей на обліку в області, то там не багато дітей до п'яти років. Основна частина дітей, які чекають на своїх батьків — це діти 10, 12 і 15 років. Ці діти теж чекають на своїх батьків", — говорить Алла Онищук.



За даними обласної Служби у справах дітей, від початку повномасштабної війни, з окупованих територій на Волинь привезли майже 30 дітей-сиріт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На обліку з усиновлення на Волині наразі налічується 380 дітей. Цьогоріч 28 неповнолітніх сирітПро це розповіла начальниця служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації, пише Суспільне "Торік у нас було, орієнтовно, 20 усиновлень, частково так, бо певний час не працювали суди. Цього року збільшилася кількість вже усиновлено 28 і ще близько 10 справ знаходяться на розгляді в судах", — говорить посадовиця.Зі слів Алли Онищук, наразі на дітей до п'яти років – черга з усиновлювачів. Посадовиця зазначила, що діти старшого віку теж родини."Коли я казала про 380 дітей на обліку в області, то там не багато дітей до п'яти років. Основна частина дітей, які чекають на своїх батьків — це діти 10, 12 і 15 років. Ці діти теж чекають на своїх батьків", — говорить Алла Онищук.За даними обласної Служби у справах дітей, від початку повномасштабної війни, з окупованих територій на Волинь привезли майже 30 дітей-сиріт.

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