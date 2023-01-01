На Волині протягом року усиновили 28 сиріт

На Волині протягом року усиновили 28 сиріт
На обліку з усиновлення на Волині наразі налічується 380 дітей. Цьогоріч 28 неповнолітніх сиріт потрапили у родини.

Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації Алла Оніщук, пише Суспільне.

"Торік у нас було, орієнтовно, 20 усиновлень, частково так, бо певний час не працювали суди. Цього року збільшилася кількість вже усиновлено 28 і ще близько 10 справ знаходяться на розгляді в судах", — говорить посадовиця.

Зі слів Алли Онищук, наразі на дітей до п'яти років – черга з усиновлювачів. Посадовиця зазначила, що діти старшого віку теж родини.

"Коли я казала про 380 дітей на обліку в області, то там не багато дітей до п'яти років. Основна частина дітей, які чекають на своїх батьків — це діти 10, 12 і 15 років. Ці діти теж чекають на своїх батьків", — говорить Алла Онищук.

За даними обласної Служби у справах дітей, від початку повномасштабної війни, з окупованих територій на Волинь привезли майже 30 дітей-сиріт.

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Теги: діти, Волинь
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