На Волині протягом року усиновили 28 сиріт
Сьогодні, 14:54
На обліку з усиновлення на Волині наразі налічується 380 дітей. Цьогоріч 28 неповнолітніх сиріт потрапили у родини.
Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації Алла Оніщук, пише Суспільне.
"Торік у нас було, орієнтовно, 20 усиновлень, частково так, бо певний час не працювали суди. Цього року збільшилася кількість вже усиновлено 28 і ще близько 10 справ знаходяться на розгляді в судах", — говорить посадовиця.
Зі слів Алли Онищук, наразі на дітей до п'яти років – черга з усиновлювачів. Посадовиця зазначила, що діти старшого віку теж родини.
"Коли я казала про 380 дітей на обліку в області, то там не багато дітей до п'яти років. Основна частина дітей, які чекають на своїх батьків — це діти 10, 12 і 15 років. Ці діти теж чекають на своїх батьків", — говорить Алла Онищук.
За даними обласної Служби у справах дітей, від початку повномасштабної війни, з окупованих територій на Волинь привезли майже 30 дітей-сиріт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації Алла Оніщук, пише Суспільне.
"Торік у нас було, орієнтовно, 20 усиновлень, частково так, бо певний час не працювали суди. Цього року збільшилася кількість вже усиновлено 28 і ще близько 10 справ знаходяться на розгляді в судах", — говорить посадовиця.
Зі слів Алли Онищук, наразі на дітей до п'яти років – черга з усиновлювачів. Посадовиця зазначила, що діти старшого віку теж родини.
"Коли я казала про 380 дітей на обліку в області, то там не багато дітей до п'яти років. Основна частина дітей, які чекають на своїх батьків — це діти 10, 12 і 15 років. Ці діти теж чекають на своїх батьків", — говорить Алла Онищук.
За даними обласної Служби у справах дітей, від початку повномасштабної війни, з окупованих територій на Волинь привезли майже 30 дітей-сиріт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поліція знайшла «бабусю на лижах» зі Львова і передала до ТЦК
Сьогодні, 15:13
На Волині протягом року усиновили 28 сиріт
Сьогодні, 14:54
Україна запросила у США винищувачі F-18 і ударні гелікоптери
Сьогодні, 14:35
Шахраї надурили юну волинянку, яка шукала підробіток
Сьогодні, 14:19