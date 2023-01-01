Шахраї надурили юну волинянку, яка шукала підробіток
Сьогодні, 14:19
Невідомі зловмисники видурили гроші у 19-річної мешканки Володимира на Волині, яка планувала підзаробити.
Про це повідомляє у фейсбуці Володимирський районний відділ поліції.
У телеграмі їй було запропонували роботу онлайн, де потрібно було за вказівкою менеджера виконувати прості завдання та після виконання отримувати за це гроші. Однак, для виконання одного із завдань було потрібно переказати майже три тисячі гривень на рахунок, який було надіслано менеджером.
Як згодом з’ясувалося, проста й прибуткова робота виявилася пасткою шахраїв. Одразу після цього дівчину заблокували, як і доступ до її електронного гаманця.
Нині поліцейські встановлюють причетних до події у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 190 (Шахрайство) КК України.
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Про це повідомляє у фейсбуці Володимирський районний відділ поліції.
У телеграмі їй було запропонували роботу онлайн, де потрібно було за вказівкою менеджера виконувати прості завдання та після виконання отримувати за це гроші. Однак, для виконання одного із завдань було потрібно переказати майже три тисячі гривень на рахунок, який було надіслано менеджером.
Як згодом з’ясувалося, проста й прибуткова робота виявилася пасткою шахраїв. Одразу після цього дівчину заблокували, як і доступ до її електронного гаманця.
Нині поліцейські встановлюють причетних до події у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 190 (Шахрайство) КК України.
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