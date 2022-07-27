У Луцьку – нова «точка», де можна оформити біометричний паспорт

Відтепер оформити біометричний паспорт у Луцьку можна ще у філії Центру надання адмінпослуг на проспекті Соборності.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.У філії №1 Центру надання адміністративних послуг міста Луцька встановлене автоматизоване робоче місце для оформлення біометричних документів. Відтепер паспорти громадянина України, у тому числі для виїзду за кордон, можна буде оформити у густонаселеному мікрорайоні Луцька - на проспекті Соборності, 18.Вдалося реалізувати це завдяки участі у програмі EGAP “Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади”, що фінансується Фондом Східна Європа у співпраці з Міністерством цифрової трансформації.«Наразі обладнання введено у дослідницьку експлуатацію. Працюємо над тим, щоб адміністративні послуги були більш доступними, швидкими та сучасними для кожного, хто їх потребує», - стверджують у муніципалітеті.Нагадаємо, із січня 2016 року по травень 2023-го суди на Волиніу справах щодо видачі мешканцям області паспортів громадянина України старого зразка замість ID-карток.