У Луцьку – нова «точка», де можна оформити біометричний паспорт

У Луцьку – нова «точка», де можна оформити біометричний паспорт
Відтепер оформити біометричний паспорт у Луцьку можна ще у філії Центру надання адмінпослуг на проспекті Соборності.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

У філії №1 Центру надання адміністративних послуг міста Луцька встановлене автоматизоване робоче місце для оформлення біометричних документів. Відтепер паспорти громадянина України, у тому числі для виїзду за кордон, можна буде оформити у густонаселеному мікрорайоні Луцька - на проспекті Соборності, 18.

Вдалося реалізувати це завдяки участі у програмі EGAP “Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади”, що фінансується Фондом Східна Європа у співпраці з Міністерством цифрової трансформації.

«Наразі обладнання введено у дослідницьку експлуатацію. Працюємо над тим, щоб адміністративні послуги були більш доступними, швидкими та сучасними для кожного, хто їх потребує», - стверджують у муніципалітеті.

Нагадаємо, із січня 2016 року по травень 2023-го суди на Волині винесли близько 1200 рішень у справах щодо видачі мешканцям області паспортів громадянина України старого зразка замість ID-карток.

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Теги: ЦНАП, Волинь
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