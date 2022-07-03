У російському полоні перебувають 28 тисяч цивільних українців, – Лубінець

У російському полоні перебувають 28 тисяч цивільних українців, – Лубінець
Наразі у полоні рф загалом перебувають 28 тисяч цивільних громадян України.

Про це під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх" заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець, передає кореспондент Укрінформу.

"Цивільні заручники - це, на мій погляд, нова система придушення цивільного населення на ТОТ. Станом на зараз 28 тисяч підтверджених громадян України знаходяться у полоні рф", - сказав він.

За його словами, українська влада не може перевірити їхній стан, не може отримати доступ до російських тюрем і не може передати їм ліки.

"Окремий список з-поміж цих 28 тисяч - це 2 тисячі громадян України, вік яких складає більш ніж 65 років. Є випадки, коли у полон захоплюють тільки за проукраїнські вислови українців, які старше 80-85 років. І вкотре ми нічого не можемо з цим зробити", - заявив омбудсмен.

Лубінець закликав міжнародну спільноту допомогти українській державі захистити своїх громадян і повернути їх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: полон, українці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Без тата - дві доні: збирають підписи за посмертну нагороду для Героя з Волині
Сьогодні, 14:02
У Луцьку – нова «точка», де можна оформити біометричний паспорт
Сьогодні, 13:38
У російському полоні перебувають 28 тисяч цивільних українців, – Лубінець
Сьогодні, 13:30
Розвідник розповів, як ГУР знищив російські кораблі
Сьогодні, 13:21
Учасник тендеру на Волині поверне в бюджет понад пів мільйона гривень
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Куди звертатися, якщо людина потрапила у полон до окупантів Куди звертатися, якщо людина потрапила у полон до окупантів
03 липень, 2022, 05:45
Стало відомо, скільки українців знаходиться в полоні Стало відомо, скільки українців знаходиться в полоні
06 березень, 2017, 17:10
Порошенко нагородив орденами українських в’язнів у Росії Порошенко нагородив орденами українських в’язнів у Росії
26 вересень, 2015, 06:55
Скільки українців знаходиться у полоні бойовиків Скільки українців знаходиться у полоні бойовиків
31 серпень, 2015, 19:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шахраї надурили юну волинянку, яка шукала підробіток
Сьогодні, 14:19
 0
Без тата - дві доні: збирають підписи за посмертну нагороду для Героя з Волині
Сьогодні, 14:02
 0
У Луцьку – нова «точка», де можна оформити біометричний паспорт
Сьогодні, 13:38
 0
У російському полоні перебувають 28 тисяч цивільних українців, – Лубінець
Сьогодні, 13:30
 0
Розвідник розповів, як ГУР знищив російські кораблі
Сьогодні, 13:21
 0
Медіа
відео
1/8