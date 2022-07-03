У російському полоні перебувають 28 тисяч цивільних українців, – Лубінець





Про це під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх" заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець, передає кореспондент



"Цивільні заручники - це, на мій погляд, нова система придушення цивільного населення на ТОТ. Станом на зараз 28 тисяч підтверджених громадян України знаходяться у полоні рф", - сказав він.



За його словами, українська влада не може перевірити їхній стан, не може отримати доступ до російських тюрем і не може передати їм ліки.



"Окремий список з-поміж цих 28 тисяч - це 2 тисячі громадян України, вік яких складає більш ніж 65 років. Є випадки, коли у полон захоплюють тільки за проукраїнські вислови українців, які старше 80-85 років. І вкотре ми нічого не можемо з цим зробити", - заявив омбудсмен.



Лубінець закликав міжнародну спільноту допомогти українській державі захистити своїх громадян і повернути їх.

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