Без тата - дві доні: збирають підписи за посмертну нагороду для Героя з Волині

На сайті глави держави триває збір підписів про присвоєння загиблому військовослужбовцю з Волинізвання Герой України.Петицію зареєструвала мама воїнаВона закликала президентарозглянути присвоєння почесного звання Герой України (посмертно) десантнику 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ Владиславу Мисинюку, 1997 року народження. Воїна мешкав у селі Семеринське Володимирського району на Волині.У листопаді 2022 року мобілізований до лав Збройних Сил України. Владислав був навідником 5 мінометного відділення мінометного взводу 3 аеромобільного батальйону військової частини А4355.З лютого 2023 року брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави перебуваючи в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.«Йому назавжди 26. Здавалось, попереду все життя, скільки планів та мрій, та за свободу і незалежність українського народу він стояв до кінця. Владислав був завжди усміхненим і життєрадісним, дуже добрим та наполегливим, ще з дитинства прагнув до справедливості та чесності. Воїн відважно виконав свій обовʼязок громадянина України. До останнього подиху був вірним своїм побратимам та державі, виборюючи мир та перемогу. Завжди старався підтримувати усіх, переконуючи, що все буде добре», - ділиться болем мама Героя.17 серпня 2023 рокупід час мінометного обстрілу поблизу Бахмута на Донеччині.«На жаль, без турботливого сина залишились батьки, без люблячого тата залишились дві маленькі донечки(5 років),(3 роки). Ми пишаємось Владиславом, сином, батьком, братом,другом, його мужністю та силою духу. Не кожен зможе дивлячись смерті в очі - стояти з побратимами пліч-о-пліч, не боячись за своє життя - рятувати інших та мужньо боротися за свободу своєї країни», - йдеться у петиції.Підтримати петицію можна за цим