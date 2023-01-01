Україна запросила у США винищувачі F-18 і ударні гелікоптери

Україна запросила у США винищувачі F-18 і F-16, ударні гелікоптери AH-64 Apache та UH-60 Black Hawk, три типи безпілотників General Atomics, включно з MQ-9B Sky Guardian, систему ППО THAAD і навіть транспортні літаки C-17 Globemaster і C-130 Super Hercules.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Агентство Reuters, яке вивчило список, пише, що представники Міноборони України передали американцям документ під час закритого засідання на конференції у Вашингтоні 6 грудня. На цьому заході були урядовці та керівники оборонної промисловості США. Уся ця зброя необхідна, щоб «задовольнити потреби» Сил оборони України.У списку також є зброя, яку раніше вже передавали. Це танки Abrams, 155-міліметрова артилерія, ракети далекого радіусу дії ATACMS тощо.