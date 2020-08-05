Учасник тендеру на Волині поверне в бюджет понад пів мільйона гривень

Учасник тендеру на Волині поверне в бюджет понад пів мільйона гривень
Прокурори обласної прокуратури в судах двох інстанцій відстояли свою позицію про стягнення з постачальника, який під час тендеру вчинив антиконкурентні дії, більше 500 тисяч гривень у дохід держави.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Північно-західний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов обласної прокуратури та визнано недійсним договір про закупівлю товарів, укладений Нововолинським науковим ліцеєм із приватним контрагентом.

Працівники територіального відділення Антимонопольного комітету України у цьому випадку викрили змову суб’єктів господарювання на відкритих торгах із закупівель товарів за бюджетні кошти.

Оскільки такі дії учасників не узгоджувалися із принципами публічних закупівель, прокурори звернулися в суд, який визнав договір недійсним та стягнув кошти з недобросовісного підприємця.

Зауважимо, що у 2023 році прокурори пред’явили три таких позови про визнання недійсними договорів про поставку товарів і стягнення у дохід держави майже 2 мільйонів гривень, усі вони задоволені.


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Теги: Волинь, тендер, учасник, прокуратура
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