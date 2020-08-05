Учасник тендеру на Волині поверне в бюджет понад пів мільйона гривень

Прокурори обласної прокуратури в судах двох інстанцій відстояли свою позицію про стягнення з постачальника, який під час тендеру вчинив антиконкурентні дії, більше 500 тисяч гривень у дохід держави.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Північно-західний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов обласної прокуратури та визнано недійсним договір про закупівлю товарів, укладений Нововолинським науковим ліцеєм із приватним контрагентом.Працівники територіального відділення Антимонопольного комітету України у цьому випадку викрили змову суб’єктів господарювання на відкритих торгах із закупівель товарів за бюджетні кошти.Оскільки такі дії учасників не узгоджувалися із принципами публічних закупівель, прокурори звернулися в суд, який визнав договір недійсним та стягнув кошти з недобросовісного підприємця.Зауважимо, що у 2023 році прокурори пред’явили три таких позови про визнання недійсними договорів про поставку товарів і стягнення у дохід держави майже 2 мільйонів гривень, усі вони задоволені.