Збував амфетамін: лучанина засудили до 9 років позбавлення волі

На Волині збувача амфетаміну засудили на дев’ять років позбавлення волі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.41-річного лучанина, який в складі організованої групи реалізовував психотропні речовини, суд визнав винним у скоєнні кримінальних правопорушень та призначив покарання – дев’ять років позбавлення волі.Протиправну діяльність чоловіка та спільників поліцейські документували протягом кількох місяців у 2017-2018 роках.Встановлено, що зловмисник отримував заборонені речовини, фасував їх та підшуковував так званих «клієнтів». Підтверджено декілька фактів збуту психотропної речовини на території Луцька, а під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили амфетамін, пристрої для вживання, електронні ваги, банківські карти тощо.Днями суд виніс вирок у справі. Наркоторговець понесе покарання за скоєне – 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.