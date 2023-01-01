Збував амфетамін: лучанина засудили до 9 років позбавлення волі
Сьогодні, 12:38
На Волині збувача амфетаміну засудили на дев’ять років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
41-річного лучанина, який в складі організованої групи реалізовував психотропні речовини, суд визнав винним у скоєнні кримінальних правопорушень та призначив покарання – дев’ять років позбавлення волі.
Протиправну діяльність чоловіка та спільників поліцейські документували протягом кількох місяців у 2017-2018 роках.
Встановлено, що зловмисник отримував заборонені речовини, фасував їх та підшуковував так званих «клієнтів». Підтверджено декілька фактів збуту психотропної речовини на території Луцька, а під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили амфетамін, пристрої для вживання, електронні ваги, банківські карти тощо.
Днями суд виніс вирок у справі. Наркоторговець понесе покарання за скоєне – 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
41-річного лучанина, який в складі організованої групи реалізовував психотропні речовини, суд визнав винним у скоєнні кримінальних правопорушень та призначив покарання – дев’ять років позбавлення волі.
Протиправну діяльність чоловіка та спільників поліцейські документували протягом кількох місяців у 2017-2018 роках.
Встановлено, що зловмисник отримував заборонені речовини, фасував їх та підшуковував так званих «клієнтів». Підтверджено декілька фактів збуту психотропної речовини на території Луцька, а під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили амфетамін, пристрої для вживання, електронні ваги, банківські карти тощо.
Днями суд виніс вирок у справі. Наркоторговець понесе покарання за скоєне – 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.
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