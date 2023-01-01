Три випадки за день: у Луцьку підлітки намагалися накласти на себе руки





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік.



Відомо, що один виклик медиків був до 16-річного хлопця, у якого констатували гострий психічний розлад та алкогольне сп’яніння. 17-річна дівчина, також перебуваючи у стані алкосп’яніння, порізала собі вени, а ще одна 15-річна дівчина отруїлася медикаментами.



«Це три різні випадки по Луцьку, не пов’язані між собою, де були спроби суїциду. Двох госпіталізували до Волинської обласної психлікарні, одну дитина госпіталізовано до дитячої обласної лікарні із медикаментозним отруєнням, спробою суїциду», - розповів Станіслав Лінік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У День Святого Миколая у Луцьку троє підлітків намагалися накласти на себе руки.Про церозповів завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомогиВідомо, що один виклик медиків був до 16-річного хлопця, у якого констатували гострий психічний розлад та алкогольне сп’яніння. 17-річна дівчина, також перебуваючи у стані алкосп’яніння, порізала собі вени, а ще одна 15-річна дівчина отруїлася медикаментами.- розповів Станіслав Лінік.

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