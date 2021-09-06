У Брянську дівчинка влаштувала стрілянину в школі: є загиблі
Сьогодні, 12:06
У російській федерації школярка влаштувала стрілянину у Брянську, внаслідок якої є загиблі.
Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
Як пишуть російські пропагандисти, восьмикласниця пронесла до школи татову мисливську зброю в тубусі для паперів. Також у неї був ніж.
Відомо вже про двох загиблих та чотирьох поранених. Сама школярка також загинула.
Нагадаємо, уродженець російського міста Калінін скоїв стрілянину у селі поблизу Луцька, за що і постав перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
Як пишуть російські пропагандисти, восьмикласниця пронесла до школи татову мисливську зброю в тубусі для паперів. Також у неї був ніж.
Відомо вже про двох загиблих та чотирьох поранених. Сама школярка також загинула.
Нагадаємо, уродженець російського міста Калінін скоїв стрілянину у селі поблизу Луцька, за що і постав перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині прощатимуться із Героєм Олександром Свінцицьким
Сьогодні, 12:16
У Брянську дівчинка влаштувала стрілянину в школі: є загиблі
Сьогодні, 12:06
Поліція затримала величезну наркобанду на Черкащині
Сьогодні, 11:33