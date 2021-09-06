У Брянську дівчинка влаштувала стрілянину в школі: є загиблі

У Брянську дівчинка влаштувала стрілянину в школі: є загиблі
У російській федерації школярка влаштувала стрілянину у Брянську, внаслідок якої є загиблі.

Про це повідомляє Телеграмна служба новин.

Як пишуть російські пропагандисти, восьмикласниця пронесла до школи татову мисливську зброю в тубусі для паперів. Також у неї був ніж.
У Брянську дівчинка влаштувала стрілянину в школі: є загиблі

Відомо вже про двох загиблих та чотирьох поранених. Сама школярка також загинула.
У Брянську дівчинка влаштувала стрілянину в школі: є загиблі

Нагадаємо, уродженець російського міста Калінін скоїв стрілянину у селі поблизу Луцька, за що і постав перед судом.

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Теги: стрілянина, школа
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