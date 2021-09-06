У Брянську дівчинка влаштувала стрілянину в школі: є загиблі

У російській федерації школярка влаштувала стрілянину у Брянську, внаслідок якої є загиблі.Про це повідомляє Телеграмна служба новин.Як пишуть російські пропагандисти, восьмикласниця пронесла до школи татову мисливську зброю в тубусі для паперів. Також у неї був ніж.Відомо вже про двох загиблих та чотирьох поранених. Сама школярка також загинула.Нагадаємо, уродженець російського міста Калініну селі поблизу Луцька, за що і постав перед судом.