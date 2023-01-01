Поліція затримала величезну наркобанду на Черкащині
Сьогодні, 11:33
На Черкащині Нацполіція затримала понад 40 членів злочинної організації за збут наркотиків по всьому регіону.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
За результатами заходів, до яких були залучені майже 700 правоохоронців, знешкоджена діяльність злочинної організації. Її учасники налагодили функціонування кількох лабораторій з виробництва амфетаміну.
Також, займалися вирощуванням конопель в промислових масштабах. На збуті наркотиків заробляли до 5 мільйонів гривень на місяць.
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Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
За результатами заходів, до яких були залучені майже 700 правоохоронців, знешкоджена діяльність злочинної організації. Її учасники налагодили функціонування кількох лабораторій з виробництва амфетаміну.
Також, займалися вирощуванням конопель в промислових масштабах. На збуті наркотиків заробляли до 5 мільйонів гривень на місяць.
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