Поліція затримала величезну наркобанду на Черкащині





Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.



За результатами заходів, до яких були залучені майже 700 правоохоронців, знешкоджена діяльність злочинної організації. Її учасники налагодили функціонування кількох лабораторій з виробництва амфетаміну.



Також, займалися вирощуванням конопель в промислових масштабах. На збуті наркотиків заробляли до 5 мільйонів гривень на місяць.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Черкащині Нацполіція затримала понад 40 членів злочинної організації за збут наркотиків по всьому регіону.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.За результатами заходів, до яких були залучені майже 700 правоохоронців, знешкоджена діяльність злочинної організації. Її учасники налагодили функціонування кількох лабораторій з виробництва амфетаміну.Також, займалися вирощуванням конопель в промислових масштабах. На збуті наркотиків заробляли до 5 мільйонів гривень на місяць.

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