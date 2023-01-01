«На щиті» додому повертається Герой з Волині Юрій Град

«На щиті» додому повертається Герой з Волині Юрій Град
Сьогодні, 7 грудня, "На щиті" додому повертається володимирчанин Юрій Град, який загинув внаслідок ворожого обстрілу, обороняючи Харківщину.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Траурний кортеж прибуде у місто з боку міста Ковеля. Усі, хто захоче попрощатися та віддати останню шану Герою, матимуть змогу зробити це увечері у Юріївській церкві.

Завтра, у п’ятницю, о 10.00 там відбудеться обряд відспівування загиблого.

О 10.40 прошу усіх містян вийти і провести воїна коридором шани вулицями Ковельською, Данила Галицького та Устилузькою, у напрямку Федорівського кладовища, де і знайде свій останній спочинок наш полеглий захисник", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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