«На щиті» додому повертається Герой з Волині Юрій Град
Сьогодні, 11:30
Сьогодні, 7 грудня, "На щиті" додому повертається володимирчанин Юрій Град, який загинув внаслідок ворожого обстрілу, обороняючи Харківщину.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Траурний кортеж прибуде у місто з боку міста Ковеля. Усі, хто захоче попрощатися та віддати останню шану Герою, матимуть змогу зробити це увечері у Юріївській церкві.
Завтра, у п’ятницю, о 10.00 там відбудеться обряд відспівування загиблого.
О 10.40 прошу усіх містян вийти і провести воїна коридором шани вулицями Ковельською, Данила Галицького та Устилузькою, у напрямку Федорівського кладовища, де і знайде свій останній спочинок наш полеглий захисник", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Траурний кортеж прибуде у місто з боку міста Ковеля. Усі, хто захоче попрощатися та віддати останню шану Герою, матимуть змогу зробити це увечері у Юріївській церкві.
Завтра, у п’ятницю, о 10.00 там відбудеться обряд відспівування загиблого.
О 10.40 прошу усіх містян вийти і провести воїна коридором шани вулицями Ковельською, Данила Галицького та Устилузькою, у напрямку Федорівського кладовища, де і знайде свій останній спочинок наш полеглий захисник", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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