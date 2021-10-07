Волинянин Веніславський більше не представник Зеленського у парламенті

Володимир Зеленський звільнив народного депутата Федора Веніславського з посади свого представника у парламенті.



Відповідний указ оприлюднили на офіційному сайті президента.



«Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обов’язків представника президента України у Верховній Раді України», – йдеться в указі.



До слова, нардеп Федір Веніславський родом із Волині - народився у селищі Олика Луцького (у минулому - Ківерцівського) району. Із червня 2019 року до вересня 2022-го був представником Зеленського в Конституційному суді України, а потім був призначений його представником у Верховній Раді.

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