Волинянин Веніславський більше не представник Зеленського у парламенті

Волинянин Веніславський більше не представник Зеленського у парламенті
Президент Володимир Зеленський звільнив народного депутата Федора Веніславського з посади свого представника у парламенті.

Відповідний указ оприлюднили на офіційному сайті президента.

«Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обов’язків представника президента України у Верховній Раді України», – йдеться в указі.

До слова, нардеп Федір Веніславський родом із Волині - народився у селищі Олика Луцького (у минулому - Ківерцівського) району. Із червня 2019 року до вересня 2022-го був представником Зеленського в Конституційному суді України, а потім був призначений його представником у Верховній Раді.

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Теги: Федір Веніславський, президент, представник
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