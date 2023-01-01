Президента просять присвоїти полеглому волинянину звання Герой України

Триває збір підписів під петицією до президентаприсвоїти найвищу державну нагороду – звання Герой України – загиблому волинянинуПетицію на сайті глави держави створилаВона закликає Зеленського розглянути присвоєння почесного звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю ЗСУ Стефановському Олександру Богдановичу (29 травня 1993 року народження).Воїна призвав Рожищенський районний військовий комісаріат і зарахували до списків особового складу 14 ОМБР.19 січня 2023-го в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.«Олександр із честю та гідністю виконав свій обов'язок громадянина України, патріота, щодо захисту своєї держави. Та до останнього подиху залишився вірним своїм побратимам, своєму народу та своїй Батьківщині. Вічна пам’ять та шана хто віддав своє життя! Слава Україні ! Героям Слава! Слава всім, хто захищає та боронить Україну!» - йдеться у петиції.Підтримати петиції можна за цим