Найважча частина зими для України попереду: необхідно посилювати ППО, – ГУР





Як повідомляє Андрій Юсов.



“Росія зберігає певні можливості з виробництва різних видів озброєння. Це серйозний виклик для українських сил безпеки і оборони і для проукраїнської коаліції. Нам потрібно більше підтримки. Найважча частина зими попереду. Це означає необхідність посилення для України систем ППО”, - наголосив Юсов.



Він зауважив, що у росії також залишається велика кількість старого радянського озброєння, у тому числі бронетехніки, але, за його словами, не все з цього швидко підлягає розконсервації, відновленню і модернізації.



Представник ГУР зазначив, що російська федерація може відновлювати кількість озброєння і робить це, але не в тих обсягах, у яких би хотіла.



За його словами, на сьогодні в агресора запаси ракетних озброєнь значно нижчі, ніж торік і на початку повномасштабного вторгнення, але вони є.



Юсов поінформував, що загроза для української цивільної, енергетичної інфраструктури зберігається, у тому числі ворог застосовує комбіновані удари - коли одночасно використовуються і ракетні удари, і безпілотники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найважча частина зими попереду - Україні потрібно більше підтримки.Як повідомляє Укрінформ , про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив представник Головного управління розвідки Міноборони“Росія зберігає певні можливості з виробництва різних видів озброєння. Це серйозний виклик для українських сил безпеки і оборони і для проукраїнської коаліції. Нам потрібно більше підтримки. Найважча частина зими попереду. Це означає необхідність посилення для України систем ППО”, - наголосив Юсов.Він зауважив, що у росії також залишається велика кількість старого радянського озброєння, у тому числі бронетехніки, але, за його словами, не все з цього швидко підлягає розконсервації, відновленню і модернізації.Представник ГУР зазначив, що російська федерація може відновлювати кількість озброєння і робить це, але не в тих обсягах, у яких би хотіла.За його словами, на сьогодні в агресора запаси ракетних озброєнь значно нижчі, ніж торік і на початку повномасштабного вторгнення, але вони є.Юсов поінформував, що загроза для української цивільної, енергетичної інфраструктури зберігається, у тому числі ворог застосовує комбіновані удари - коли одночасно використовуються і ракетні удари, і безпілотники.

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