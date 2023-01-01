З Волині 55 вагонів деревини відправлять для ЗСУ. ВІДЕО





Про це Іван Забродець.



Перед відправкою на складі лісгоспу робітники завантажили 180 кубометрів деревини на вагони. Роботи тривали декілька днів.



Як зазначив старший майстер нижнього складу Михайло Шемчук, працювати заважали складні погодні умови.



Деревину лісівники відвантажують безплатно, бо отримали лист від Міністерства оборони України з обсягами, потрібними для військових цілей.



"Військові самі собі планують, для яких потреб вона треба, вказують параметри деревини, яку вони хочуть вилучити, тому що деревина при будівництві в польових умовах фортифікаційних споруд є основним матеріалом", — розповів головний інженер Ковельського лісового господарства Богдан Ковальчук.



Дату та маршрут відправлення деревини лісівники не розкривають у цілях безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лісівники Поліського лісового офісу готують до відправлення для потреб Сил оборони України 55 вагонів деревини. Це найбільша партія, яку підготували лісівники Волині та Рівненщини, від початку року.Про це Суспільному розповів інженер з лісозаготівель Поліського лісового офісуПеред відправкою на складі лісгоспу робітники завантажили 180 кубометрів деревини на вагони. Роботи тривали декілька днів.Як зазначив старший майстер нижнього складу, працювати заважали складні погодні умови.Деревину лісівники відвантажують безплатно, бо отримали лист від Міністерства оборони України з обсягами, потрібними для військових цілей."Військові самі собі планують, для яких потреб вона треба, вказують параметри деревини, яку вони хочуть вилучити, тому що деревина при будівництві в польових умовах фортифікаційних споруд є основним матеріалом", — розповів головний інженер Ковельського лісового господарстваДату та маршрут відправлення деревини лісівники не розкривають у цілях безпеки.

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