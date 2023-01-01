«На щиті» на Волинь повертається Герой Андрій Лахай
Сьогодні, 09:50
Сьогодні, 7 грудня, Камінь-Каширська громада зустріне свого Героя – Лахая Андрія Олександровича із Великої Глуші.
Про це повідомляють у громаді.
"Просимо всіх людей зустріти Захисника з усіма почестями: коридором Слави, патріотичною символікою, з квітами та навколішки.
Маршрут скорботного кортежу: с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Шевченка—с.Грудки—с.Видерта—с.Мала Глуша—с.Велика Глуша", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі руху траурного кортежу та час виїзду із міста Ковель будуть інформувати додатково.
Нагадаємо, що життя солдата обірвалося в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту незалежності України в Харківській області 14 березня 2023 року.
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Про це повідомляють у громаді.
"Просимо всіх людей зустріти Захисника з усіма почестями: коридором Слави, патріотичною символікою, з квітами та навколішки.
Маршрут скорботного кортежу: с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Шевченка—с.Грудки—с.Видерта—с.Мала Глуша—с.Велика Глуша", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі руху траурного кортежу та час виїзду із міста Ковель будуть інформувати додатково.
Нагадаємо, що життя солдата обірвалося в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту незалежності України в Харківській області 14 березня 2023 року.
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