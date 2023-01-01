«На щиті» на Волинь повертається Герой Андрій Лахай

Лахая Андрія Олександровича із Великої Глуші.



Про це



"Просимо всіх людей зустріти Захисника з усіма почестями: коридором Слави, патріотичною символікою, з квітами та навколішки.



Маршрут скорботного кортежу: с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Шевченка—с.Грудки—с.Видерта—с.Мала Глуша—с.Велика Глуша", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що деталі руху траурного кортежу та час виїзду із міста Ковель будуть інформувати додатково.



Нагадаємо, що життя солдата обірвалося в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту незалежності України в Харківській області 14 березня 2023 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 7 грудня, Камінь-Каширська громада зустріне свого Героя –із Великої Глуші.Про це повідомляють у громаді."Просимо всіх людей зустріти Захисника з усіма почестями: коридором Слави, патріотичною символікою, з квітами та навколішки.Маршрут скорботного кортежу: с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Шевченка—с.Грудки—с.Видерта—с.Мала Глуша—с.Велика Глуша", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що деталі руху траурного кортежу та час виїзду із міста Ковель будуть інформувати додатково.Нагадаємо, щопід час виконання бойового завдання із захисту незалежності України в Харківській області 14 березня 2023 року.

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