Захисники за добу ліквідували ще понад 1 120 окупантів
Сьогодні, 09:41
За минулу добу Сили оборони знищили 1 120 окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу − близько 336 230 (+1 120) осіб,
✔ танків − 5 618 (+18) од,
✔ бойових броньованих машин − 10 482 (+26) од,
✔ артилерійських систем − 8 045 (+21) од,
✔ РСЗВ − 919 (+0) од,
✔ засобів ППО − 605 (+0) од,
✔ літаків − 324 (+0) од,
✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 116 (+33) од,
✔ крилатих ракет − 1 571 (+1) од,
✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,
✔ підводних човнів − 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 561 (+29) од,
✔ спеціальної техніки − 1 156 (+3) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу − близько 336 230 (+1 120) осіб,
✔ танків − 5 618 (+18) од,
✔ бойових броньованих машин − 10 482 (+26) од,
✔ артилерійських систем − 8 045 (+21) од,
✔ РСЗВ − 919 (+0) од,
✔ засобів ППО − 605 (+0) од,
✔ літаків − 324 (+0) од,
✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 116 (+33) од,
✔ крилатих ракет − 1 571 (+1) од,
✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,
✔ підводних човнів − 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 561 (+29) од,
✔ спеціальної техніки − 1 156 (+3) од.
Дані уточнюються.
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