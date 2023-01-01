Захисники за добу ліквідували ще понад 1 120 окупантів

Захисники за добу ліквідували ще понад 1 120 окупантів
За минулу добу Сили оборони знищили 1 120 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу − близько 336 230 (+1 120) осіб,

✔ танків − 5 618 (+18) од,

✔ бойових броньованих машин − 10 482 (+26) од,

✔ артилерійських систем − 8 045 (+21) од,

✔ РСЗВ − 919 (+0) од,

✔ засобів ППО − 605 (+0) од,

✔ літаків − 324 (+0) од,

✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 116 (+33) од,

✔ крилатих ракет − 1 571 (+1) од,

✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,

✔ підводних човнів − 1 (+0) од,

✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 561 (+29) од,

✔ спеціальної техніки − 1 156 (+3) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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