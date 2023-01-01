Захисники за добу ліквідували ще понад 1 120 окупантів





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу − близько 336 230 (+1 120) осіб,



✔ танків − 5 618 (+18) од,



✔ бойових броньованих машин − 10 482 (+26) од,



✔ артилерійських систем − 8 045 (+21) од,



✔ РСЗВ − 919 (+0) од,



✔ засобів ППО − 605 (+0) од,



✔ літаків − 324 (+0) од,



✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 116 (+33) од,



✔ крилатих ракет − 1 571 (+1) од,



✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,



✔ підводних човнів − 1 (+0) од,



✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 561 (+29) од,



✔ спеціальної техніки − 1 156 (+3) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони знищили 1 120 окупантів.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.✔ особового складу − близько 336 230 (+1 120) осіб,✔ танків − 5 618 (+18) од,✔ бойових броньованих машин − 10 482 (+26) од,✔ артилерійських систем − 8 045 (+21) од,✔ РСЗВ − 919 (+0) од,✔ засобів ППО − 605 (+0) од,✔ літаків − 324 (+0) од,✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 116 (+33) од,✔ крилатих ракет − 1 571 (+1) од,✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,✔ підводних човнів − 1 (+0) од,✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 561 (+29) од,✔ спеціальної техніки − 1 156 (+3) од.Дані уточнюються.

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