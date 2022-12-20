Вночі на Волині у снігу застряг рейсовий автобус з 12 пасажирами





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Зокрема, о 02:20 рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини м.Ковеля виїжджали на вулицю Варшавську, де відбуксирували рейсовий автобус міжнародного сполучення із 12 пасажирами на борту.



Опівночі рятувальники 7 ДПРЧ міста Володимира відбуксирувати вантажний автомобіль, що застряг у заметі та перекрив рух інших транспортних засобів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої ночі, 7 грудня, волинські рятувальники здійснили 2 виїзди для надання допомоги водіям транспортних засобів, що потрапили на складні ділянки дороги.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.Зокрема, о 02:20 рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини м.Ковеля виїжджали на вулицю Варшавську, де відбуксирували рейсовий автобус міжнародного сполучення із 12 пасажирами на борту.Опівночі рятувальники 7 ДПРЧ міста Володимира відбуксирувати вантажний автомобіль, що застряг у заметі та перекрив рух інших транспортних засобів.

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