Вночі на Волині у снігу застряг рейсовий автобус з 12 пасажирами
Сьогодні, 10:10
Минулої ночі, 7 грудня, волинські рятувальники здійснили 2 виїзди для надання допомоги водіям транспортних засобів, що потрапили на складні ділянки дороги.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Зокрема, о 02:20 рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини м.Ковеля виїжджали на вулицю Варшавську, де відбуксирували рейсовий автобус міжнародного сполучення із 12 пасажирами на борту.
Опівночі рятувальники 7 ДПРЧ міста Володимира відбуксирувати вантажний автомобіль, що застряг у заметі та перекрив рух інших транспортних засобів.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Зокрема, о 02:20 рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини м.Ковеля виїжджали на вулицю Варшавську, де відбуксирували рейсовий автобус міжнародного сполучення із 12 пасажирами на борту.
Опівночі рятувальники 7 ДПРЧ міста Володимира відбуксирувати вантажний автомобіль, що застряг у заметі та перекрив рух інших транспортних засобів.
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