44-річний мешканець Херсона допоміг окупантам втекти від контрнаступу ЗСУ під час деокупації міста, – СБУ

44-річний мешканець Херсона допоміг окупантам втекти від контрнаступу ЗСУ під час деокупації міста, – СБУ
СБУ затримала поплічника рф, який допоміг рашистам втекти від контрнаступу ЗСУ у Херсоні.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки України викрила пособника рф, який співпрацював із рашистами під час окупації правобережної частини Херсона.

Напередодні деокупації міста зловмисник допомагав загарбникам втікати від контрнаступу ЗСУ.

Для цього фігурант «зливав» рашистам дані про власників човнів та катерів у місті, а потім приходив до них із озброєними окупантами, які відбирали у людей плавзасоби.

Також задокументовано факт прямого зламу рашистами гаража із моторними човнами та їх викрадення.

За даними слідства, «конфісковані» плавзасоби вони позначали літерою «Z» та використовували для переправлення своїх військ та представників окупаційних органів на лівобережну частину області.

Втікаючи від українських захисників, рашисти не забрали з собою свого поплічника, а тому він виїхав до родичів у Миколаївську область, де намагався сховатися від правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили місцезнаходження фігуранта і затримали його. Ним виявився 44-річний херсонець, який з початку повномасштабного вторгнення рф підтримав окупантів.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
44-річний мешканець Херсона допоміг окупантам втекти від контрнаступу ЗСУ під час деокупації міста, – СБУ



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Теги: Херсон, деокупація, зрадник
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