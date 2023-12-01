Киву вбили під час прогулянки, на тілі – два кульових поранення, – слідство

Іллю Киву вбили в Московській області під час прогулянки, на його тілі є два кульових поранення, поруч знайшли дві пістолетні гільзи.



Про це пише



"6 грудня Кива гуляв територією парку, що прилягає до котеджного селища, де невідомий зробив у нього кілька пострілів. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці...



На тілі загиблого виявлено два кульових вогнепальних поранення", - йдеться в повідомленні.



Повідомляється, що слідчі та криміналісти провели огляд місця події, під час якого вилучили змиви, дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети.



Також оглянули автомобіль Киви та готельний номер, у якому він проживав останні місяці.



Повідомляють, що кримінальну справу за фактом убивства і незаконного обігу зброї передали для подальшого розслідування в перше управління з розслідування особливо важливих справ ДСУ СК Росії в Московській області.



Призначені судово-медична, молекулярно-генетична, фізико-хімічна, комплексна молекулярно-генетична та балістична судові експертизи.



Слідком зазначив, що тривають допити свідків, проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до ліквідації Киви.



Нагадаємо, що російські ЗМІ ввечері 6 грудня повідомили, що тіло колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви знайшли в Московській області.



За даними джерел УП, за ліквідацією екснардепа Іллі Киви стоїть Служба безпеки України.



Пізніше російські пропагандисти розповіли, що тіло Киви знайшли в парку в Одинцовському районі, політик лежав на снігу в крові. У нього виявили різану рану на правій скроні і гематому на лівій частині обличчя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Екснардепа Верховної Ради і держзрадникавбили в Московській області під час прогулянки, на його тілі є два кульових поранення, поруч знайшли дві пістолетні гільзи.Про це пише Українська правда з посиланням на Слідком рф."6 грудня Кива гуляв територією парку, що прилягає до котеджного селища, де невідомий зробив у нього кілька пострілів. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці...На тілі загиблого виявлено два кульових вогнепальних поранення", - йдеться в повідомленні.Повідомляється, що слідчі та криміналісти провели огляд місця події, під час якого вилучили змиви, дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети.Також оглянули автомобіль Киви та готельний номер, у якому він проживав останні місяці.Повідомляють, що кримінальну справу за фактом убивства і незаконного обігу зброї передали для подальшого розслідування в перше управління з розслідування особливо важливих справ ДСУ СК Росії в Московській області.Призначені судово-медична, молекулярно-генетична, фізико-хімічна, комплексна молекулярно-генетична та балістична судові експертизи.Слідком зазначив, що тривають допити свідків, проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до ліквідації Киви.Нагадаємо, що російські ЗМІ ввечері 6 грудня повідомили, що тіло колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви знайшли в Московській області.За даними джерел УП,Пізніше російські пропагандисти розповіли, що тіло Киви знайшли в парку в Одинцовському районі, політик лежав на снігу в крові. У нього виявили різану рану на правій скроні і гематому на лівій частині обличчя.

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