Киву вбили під час прогулянки, на тілі – два кульових поранення, – слідство
Сьогодні, 11:12
Екснардепа Верховної Ради і держзрадника Іллю Киву вбили в Московській області під час прогулянки, на його тілі є два кульових поранення, поруч знайшли дві пістолетні гільзи.
Про це пише Українська правда з посиланням на Слідком рф.
"6 грудня Кива гуляв територією парку, що прилягає до котеджного селища, де невідомий зробив у нього кілька пострілів. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці...
На тілі загиблого виявлено два кульових вогнепальних поранення", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що слідчі та криміналісти провели огляд місця події, під час якого вилучили змиви, дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети.
Також оглянули автомобіль Киви та готельний номер, у якому він проживав останні місяці.
Повідомляють, що кримінальну справу за фактом убивства і незаконного обігу зброї передали для подальшого розслідування в перше управління з розслідування особливо важливих справ ДСУ СК Росії в Московській області.
Призначені судово-медична, молекулярно-генетична, фізико-хімічна, комплексна молекулярно-генетична та балістична судові експертизи.
Слідком зазначив, що тривають допити свідків, проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до ліквідації Киви.
Нагадаємо, що російські ЗМІ ввечері 6 грудня повідомили, що тіло колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви знайшли в Московській області.
За даними джерел УП, за ліквідацією екснардепа Іллі Киви стоїть Служба безпеки України.
Пізніше російські пропагандисти розповіли, що тіло Киви знайшли в парку в Одинцовському районі, політик лежав на снігу в крові. У нього виявили різану рану на правій скроні і гематому на лівій частині обличчя.
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Про це пише Українська правда з посиланням на Слідком рф.
"6 грудня Кива гуляв територією парку, що прилягає до котеджного селища, де невідомий зробив у нього кілька пострілів. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці...
На тілі загиблого виявлено два кульових вогнепальних поранення", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що слідчі та криміналісти провели огляд місця події, під час якого вилучили змиви, дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети.
Також оглянули автомобіль Киви та готельний номер, у якому він проживав останні місяці.
Повідомляють, що кримінальну справу за фактом убивства і незаконного обігу зброї передали для подальшого розслідування в перше управління з розслідування особливо важливих справ ДСУ СК Росії в Московській області.
Призначені судово-медична, молекулярно-генетична, фізико-хімічна, комплексна молекулярно-генетична та балістична судові експертизи.
Слідком зазначив, що тривають допити свідків, проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до ліквідації Киви.
Нагадаємо, що російські ЗМІ ввечері 6 грудня повідомили, що тіло колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви знайшли в Московській області.
За даними джерел УП, за ліквідацією екснардепа Іллі Киви стоїть Служба безпеки України.
Пізніше російські пропагандисти розповіли, що тіло Киви знайшли в парку в Одинцовському районі, політик лежав на снігу в крові. У нього виявили різану рану на правій скроні і гематому на лівій частині обличчя.
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