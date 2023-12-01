Киву вбили під час прогулянки, на тілі – два кульових поранення, – слідство

Киву вбили під час прогулянки, на тілі – два кульових поранення, – слідство
Екснардепа Верховної Ради і держзрадника Іллю Киву вбили в Московській області під час прогулянки, на його тілі є два кульових поранення, поруч знайшли дві пістолетні гільзи.

Про це пише Українська правда з посиланням на Слідком рф.

"6 грудня Кива гуляв територією парку, що прилягає до котеджного селища, де невідомий зробив у нього кілька пострілів. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці...

На тілі загиблого виявлено два кульових вогнепальних поранення", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що слідчі та криміналісти провели огляд місця події, під час якого вилучили змиви, дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети.

Також оглянули автомобіль Киви та готельний номер, у якому він проживав останні місяці.

Повідомляють, що кримінальну справу за фактом убивства і незаконного обігу зброї передали для подальшого розслідування в перше управління з розслідування особливо важливих справ ДСУ СК Росії в Московській області.

Призначені судово-медична, молекулярно-генетична, фізико-хімічна, комплексна молекулярно-генетична та балістична судові експертизи.

Слідком зазначив, що тривають допити свідків, проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до ліквідації Киви.

Нагадаємо, що російські ЗМІ ввечері 6 грудня повідомили, що тіло колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви знайшли в Московській області.

За даними джерел УП, за ліквідацією екснардепа Іллі Киви стоїть Служба безпеки України.

Пізніше російські пропагандисти розповіли, що тіло Киви знайшли в парку в Одинцовському районі, політик лежав на снігу в крові. У нього виявили різану рану на правій скроні і гематому на лівій частині обличчя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кива, вбивство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Президента просять присвоїти полеглому волинянину звання Герой України
Сьогодні, 11:15
Киву вбили під час прогулянки, на тілі – два кульових поранення, – слідство
Сьогодні, 11:12
Найважча частина зими для України попереду: необхідно посилювати ППО, – ГУР
Сьогодні, 10:50
44-річний мешканець Херсона допоміг окупантам втекти від контрнаступу ЗСУ під час деокупації міста, – СБУ
Сьогодні, 10:37
З Волині 55 вагонів деревини відправлять для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
21-річного волинянина судили за жорстоке вбивство сусідської собаки 21-річного волинянина судили за жорстоке вбивство сусідської собаки
01 грудень, 14:04
У Сімферополі мобілізовані росіяни до смерті забили свого полковника, – розвідка У Сімферополі мобілізовані росіяни до смерті забили свого полковника, – розвідка
10 листопад, 12:05
51-річного волинянина судитимуть за вбивство односельця 51-річного волинянина судитимуть за вбивство односельця
09 листопад, 16:20
На Волині чоловік убив свого батька – його судили На Волині чоловік убив свого батька – його судили
22 жовтень, 22:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Президента просять присвоїти полеглому волинянину звання Герой України
Сьогодні, 11:15
 0
Киву вбили під час прогулянки, на тілі – два кульових поранення, – слідство
Сьогодні, 11:12
 0
Найважча частина зими для України попереду: необхідно посилювати ППО, – ГУР
Сьогодні, 10:50
 0
44-річний мешканець Херсона допоміг окупантам втекти від контрнаступу ЗСУ під час деокупації міста, – СБУ
Сьогодні, 10:37
 0
З Волині 55 вагонів деревини відправлять для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8