Курс валют у Луцьку 7 грудня





Про це повідомляє Говерла.



Євро купують за 40.35, а продають за 40.70.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.15, а продають за 9.34.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 грудня готівковий курс долара становить 37.30, продають його за 37.70.Про це повідомляє Говерла.Євро купують за 40.35, а продають за 40.70.Щодо польського злотого, то його купують за 9.15, а продають за 9.34.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

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