Обстріл Одещини: росіяни влучили у припортову інфраструктуру, загинув водій фури





Про це Олег Кіпер.



"Наші сили ППО збили переважну кількість «шахедів», проте, на жаль, є влучання.



Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.



Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.



Кіпер вкотре наголосив на необхідності реагувати на сигнал повітряної тривоги.



Нагадаємо, що захисники вночі збили 15 із 18 «шахедів», які летіли на Хмельниччину та Одещину.

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