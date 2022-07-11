Обстріл Одещини: росіяни влучили у припортову інфраструктуру, загинув водій фури

Обстріл Одещини: росіяни влучили у припортову інфраструктуру, загинув водій фури
Сьогодні вночі, 7 грудня, російські терористи упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Наші сили ППО збили переважну кількість «шахедів», проте, на жаль, є влучання.

Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Кіпер вкотре наголосив на необхідності реагувати на сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, що захисники вночі збили 15 із 18 «шахедів», які летіли на Хмельниччину та Одещину.

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Теги: Одещина, обстріл
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