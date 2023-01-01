В одному з медколеджів Волині обрали нового директора
Сьогодні, 08:20
На посаду директора Ковельського фахового медичного коледжу Волинської обласної ради призначили Олену Григолу.
Відповідне рішення ухвалили у Волинській обласній раді у середу, 6 грудня, під час позачергової сесії, передає ВСН.
Призначили Олену Григорівну на посаду директора на контрактній основі, терміном на 5 років.
Довідково:
Народилася 12 лютого 1975 року в смт. Млинів Рівненської області.
Освіта:
у 1998 році закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа»;
в 2015 році у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «Педіатрія».
Трудова діяльність:
1998-1999 рр. – інтернатура по фтизіатрії в Млинівській райлікарні;
1999-2000 рр. – лікар-фтизіатр Млинівської лікарні;
2000-2013 рр. – викладач педіатрії у Ковельському медичному коледжі;
2011-2016 рр. – лікар-педіатр дитячого відділення дитячої лікарні Ковельського МТМО по сумісництву;
З вересня 2013 р. – завідувач відділення післядипломної освіти молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів Ковельського медичного коледжу;
З лютого 2018 р. – директор Ковельського фахового медичного коледжу.
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Відповідне рішення ухвалили у Волинській обласній раді у середу, 6 грудня, під час позачергової сесії, передає ВСН.
Призначили Олену Григорівну на посаду директора на контрактній основі, терміном на 5 років.
Довідково:
Народилася 12 лютого 1975 року в смт. Млинів Рівненської області.
Освіта:
у 1998 році закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа»;
в 2015 році у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «Педіатрія».
Трудова діяльність:
1998-1999 рр. – інтернатура по фтизіатрії в Млинівській райлікарні;
1999-2000 рр. – лікар-фтизіатр Млинівської лікарні;
2000-2013 рр. – викладач педіатрії у Ковельському медичному коледжі;
2011-2016 рр. – лікар-педіатр дитячого відділення дитячої лікарні Ковельського МТМО по сумісництву;
З вересня 2013 р. – завідувач відділення післядипломної освіти молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів Ковельського медичного коледжу;
З лютого 2018 р. – директор Ковельського фахового медичного коледжу.
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