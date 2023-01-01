В одному з медколеджів Волині обрали нового директора

Олену Григолу.



Відповідне рішення ухвалили у Волинській обласній раді у середу, 6 грудня, під час позачергової сесії, передає



Призначили Олену Григорівну на посаду директора на контрактній основі, терміном на 5 років.



Довідково:



Народилася 12 лютого 1975 року в смт. Млинів Рівненської області.



Освіта:



у 1998 році закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа»;



в 2015 році у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «Педіатрія».



Трудова діяльність:



1998-1999 рр. – інтернатура по фтизіатрії в Млинівській райлікарні;



1999-2000 рр. – лікар-фтизіатр Млинівської лікарні;



2000-2013 рр. – викладач педіатрії у Ковельському медичному коледжі;



2011-2016 рр. – лікар-педіатр дитячого відділення дитячої лікарні Ковельського МТМО по сумісництву;



З вересня 2013 р. – завідувач відділення післядипломної освіти молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів Ковельського медичного коледжу;



З лютого 2018 р. – директор Ковельського фахового медичного коледжу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На посаду директора Ковельського фахового медичного коледжу Волинської обласної ради призначилиВідповідне рішення ухвалили у Волинській обласній раді у середу, 6 грудня, під час позачергової сесії, передає ВСН Призначили Олену Григорівну на посаду директора на контрактній основі, терміном на 5 років.Довідково:Народилася 12 лютого 1975 року в смт. Млинів Рівненської області.Освіта:у 1998 році закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа»;в 2015 році у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «Педіатрія».Трудова діяльність:1998-1999 рр. – інтернатура по фтизіатрії в Млинівській райлікарні;1999-2000 рр. – лікар-фтизіатр Млинівської лікарні;2000-2013 рр. – викладач педіатрії у Ковельському медичному коледжі;2011-2016 рр. – лікар-педіатр дитячого відділення дитячої лікарні Ковельського МТМО по сумісництву;З вересня 2013 р. – завідувач відділення післядипломної освіти молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів Ковельського медичного коледжу;З лютого 2018 р. – директор Ковельського фахового медичного коледжу.

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