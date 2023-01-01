В одному з медколеджів Волині обрали нового директора

В одному з медколеджів Волині обрали нового директора
На посаду директора Ковельського фахового медичного коледжу Волинської обласної ради призначили Олену Григолу.

Відповідне рішення ухвалили у Волинській обласній раді у середу, 6 грудня, під час позачергової сесії, передає ВСН.

Призначили Олену Григорівну на посаду директора на контрактній основі, терміном на 5 років.

Довідково:

Народилася 12 лютого 1975 року в смт. Млинів Рівненської області.

Освіта:

у 1998 році закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа»;

в 2015 році у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «Педіатрія».

Трудова діяльність:

1998-1999 рр. – інтернатура по фтизіатрії в Млинівській райлікарні;

1999-2000 рр. – лікар-фтизіатр Млинівської лікарні;

2000-2013 рр. – викладач педіатрії у Ковельському медичному коледжі;

2011-2016 рр. – лікар-педіатр дитячого відділення дитячої лікарні Ковельського МТМО по сумісництву;

З вересня 2013 р. – завідувач відділення післядипломної освіти молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів Ковельського медичного коледжу;

З лютого 2018 р. – директор Ковельського фахового медичного коледжу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Коледж, Волиньрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обстріл Одещини: росіяни влучили у припортову інфраструктуру, загинув водій фури
Сьогодні, 09:10
Захисники вночі збили 15 із 18 «шахедів», які летіли на Хмельниччину та Одещину
Сьогодні, 08:53
В одному з медколеджів Волині обрали нового директора
Сьогодні, 08:20
Як лікують і реабілітують військових у районній лікарні на Волині
Сьогодні, 07:11
В «Укренерго» повідомили про ситуацію в енергосистемі через похолодання
Сьогодні, 05:26
Схожі новини
У Волиньраді кажуть, що не давали «Волиньприродресурсу» вказівок оголошувати тендер на авто за 2,5 млн У Волиньраді кажуть, що не давали «Волиньприродресурсу» вказівок оголошувати тендер на авто за 2,5 млн
20 листопад, 11:08
На Волині у московського патріархату хочуть забрати право користування собором На Волині у московського патріархату хочуть забрати право користування собором
17 листопад, 05:15
Розблокування кордону: Волиньрада звернеться до Генконсульства Польщі у Луцьку Розблокування кордону: Волиньрада звернеться до Генконсульства Польщі у Луцьку
16 листопад, 15:30
Депутати Волиньради просять Кабмін скасувати постанову про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги Депутати Волиньради просять Кабмін скасувати постанову про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги
16 листопад, 13:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«На щиті» на Волинь повертається Герой Андрій Лахай
Сьогодні, 09:50
 0
Захисники за добу ліквідували ще понад 1 120 окупантів
Сьогодні, 09:41
 0
Курс валют у Луцьку 7 грудня
Сьогодні, 09:30
 0
Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, – Генштаб
Сьогодні, 09:20
 0
Обстріл Одещини: росіяни влучили у припортову інфраструктуру, загинув водій фури
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8