Як лікують і реабілітують військових у районній лікарні на Волині





Станом на початок грудня на лікуванні перебувають 27 таких пацієнтів, перебуває



У районну лікарню поступають військові, які потребують доліковування, розповів завідувач хірургічного відділення Богдан Сидорук.



Медики надають допомогу післяопераційним пацієнтам, яким потрібно робити перев'язки, знімати шви, а потім проводити реабілітацію: розробку суглобів, відновлення функцій рук та ніг.



Тиждень у медзакладі лікується 53-річний Богдан Мізюк. Каже: через контузії, які отримав під час боїв, погано спить.



"25 днів я лікувався. Реабілітації як такої не було, у відпустку нас не відпустили, всі практично хто після поранень сиділи в посадках", — розповідає військовослужбовець.



Має проблеми зі здоров’ям, говорить 27-річний Володимир Шаблій. Він родом з Тернополя. Проходив навчання за кордоном. Каже, що хотів стати штурмовиком, але здоров'я підвело, має проблеми з підшлунковою. Другий місяць боєць лежить у лікарні з панкреатитом.



У терапевтично-неврологічному відділенні перебувають військовослужбовці від 30-ти до 55-ти років з різних областей, раніше були з Івано-Франківської, зараз з Тернопільської, каже завідувачка Леся Шпота.



"Є дуже хворі, є обмежено придатні, лікуємо. Далі посилаємо на військово-лікарську комісію. Там далі вирішують може він далі нести службу чи ні", — говорить лікарка.



Зі слів Олега Бегаля, пацієнтів у лікарні стараються забезпечити усіма медикаментами згідно з національним переліком. Додаткові 50 тисяч гривень для покращеного харчування пацієнтів виділила селищна рада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабної війни у Маневицькій багатопрофільній лікарні пройшли реабілітацію 1169 військових.Станом на початок грудня на лікуванні перебувають 27 таких пацієнтів, перебуває Суспільне У районну лікарню поступають військові, які потребують доліковування, розповів завідувач хірургічного відділенняМедики надають допомогу післяопераційним пацієнтам, яким потрібно робити перев'язки, знімати шви, а потім проводити реабілітацію: розробку суглобів, відновлення функцій рук та ніг.Тиждень у медзакладі лікується 53-річний. Каже: через контузії, які отримав під час боїв, погано спить."25 днів я лікувався. Реабілітації як такої не було, у відпустку нас не відпустили, всі практично хто після поранень сиділи в посадках", — розповідає військовослужбовець.Має проблеми зі здоров’ям, говорить 27-річний. Він родом з Тернополя. Проходив навчання за кордоном. Каже, що хотів стати штурмовиком, але здоров'я підвело, має проблеми з підшлунковою. Другий місяць боєць лежить у лікарні з панкреатитом.У терапевтично-неврологічному відділенні перебувають військовослужбовці від 30-ти до 55-ти років з різних областей, раніше були з Івано-Франківської, зараз з Тернопільської, каже завідувачка"Є дуже хворі, є обмежено придатні, лікуємо. Далі посилаємо на військово-лікарську комісію. Там далі вирішують може він далі нести службу чи ні", — говорить лікарка.Зі слів Олега Бегаля, пацієнтів у лікарні стараються забезпечити усіма медикаментами згідно з національним переліком. Додаткові 50 тисяч гривень для покращеного харчування пацієнтів виділила селищна рада.

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