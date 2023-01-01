США оголосили про нову військову допомогу для України: що увійде до пакета
Сьогодні, 03:11
У США оголосили про нову військову допомогу для України. Загальна сума – 175 мільйонів доларів.
Про це написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Стало відомо, що до пакета увійдуть:
- боєприпаси для ППО й високомобільних артилерійських ракетних систем,
- артилерійські боєприпаси
- інше.
"Дякуємо нашим союзникам", – зауважив він.
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Про це написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Стало відомо, що до пакета увійдуть:
- боєприпаси для ППО й високомобільних артилерійських ракетних систем,
- артилерійські боєприпаси
- інше.
"Дякуємо нашим союзникам", – зауважив він.
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