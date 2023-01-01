США оголосили про нову військову допомогу для України: що увійде до пакета

США оголосили про нову військову допомогу для України: що увійде до пакета
У США оголосили про нову військову допомогу для України. Загальна сума – 175 мільйонів доларів.

Про це написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Стало відомо, що до пакета увійдуть:

- боєприпаси для ППО й високомобільних артилерійських ракетних систем,
- артилерійські боєприпаси
- інше.

"Дякуємо нашим союзникам", – зауважив він.

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Теги: США, допомога
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