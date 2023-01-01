Які у Луцьку ціни на ялинкові прикраси





Журналісти видання



Набір куль з 10 штук (діаметр - 6 см) – у середньому коштують від 89 до 129 гривень.



Набір куль з 6 штук (діаметр - 8 см) – від 148 до 240 гривень.



Великий набір куль із 100 штук – від 800 до 1 240 гривень.



Одна новорічна куля коштує від 44 до 132 гривень. Одна куля з пейзажним малюнком обійдеться від 102 до 158 гривень.



Ціни на скляні прикраси – вищі та становлять від 27 до 307 гривень за штуку.



Пластмасова верхівка до ялинки коштує від 55 до 160 гривень. Ціни на скляну сягають від 71 до 248 гривень.



Ціни на гірлянди для приміщень коливаються від 64 грн (5 метрів) до 1 550 гривень. LED гірлянди (5 метрів) коштують від 140 до 950 гривень (30 метрів). LED гірлянда-штора коштує від 400 до 1 550 гривень.



Намисто – від 58 до 174 гривень за штуку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уже за кілька тижнів ми будемо святкувати Новий Рік. Тож вже зараз можна вирушати до магазинів, щоб оновити ялинкові прикраси та новорічний декор.Журналісти видання ВСН дізнавалися, які ціни на новорічні іграшки цьогоріч.Набір куль з 10 штук (діаметр - 6 см) – у середньому коштують від 89 до 129 гривень.Набір куль з 6 штук (діаметр - 8 см) – від 148 до 240 гривень.Великий набір куль із 100 штук – від 800 до 1 240 гривень.Одна новорічна куля коштує від 44 до 132 гривень. Одна куля з пейзажним малюнком обійдеться від 102 до 158 гривень.Ціни на скляні прикраси – вищі та становлять від 27 до 307 гривень за штуку.Пластмасова верхівка до ялинки коштує від 55 до 160 гривень. Ціни на скляну сягають від 71 до 248 гривень.Ціни на гірлянди для приміщень коливаються від 64 грн (5 метрів) до 1 550 гривень. LED гірлянди (5 метрів) коштують від 140 до 950 гривень (30 метрів). LED гірлянда-штора коштує від 400 до 1 550 гривень.Намисто – від 58 до 174 гривень за штуку.

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