7 грудня на Волині: гортаючи календар

7 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у волинської художниці Наталії Кумановської (фото).

Також день народження 7 грудня святкує директор Камінь-Каширської школи мистецтв, депутат районної ради Олена Козік, директор Локачинської централізованої бібліотечної системи Людмила Мариняк.

За православним календарем 7 грудня іменини відзначають Лев, Антон, Григорій, Іван, Ігнатій, Михайло, Павло.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!

7 грудня українці святкують День місцевого самоврядування. Саме завдяки місцевому самоврядуванню громадяни України мають змогу самостійно вирішувати питання, які мають місцеве значення.

Також 7 грудня святкують Всесвітній день української хустки. Вона є символом свободи, патріотизму і любові. Запровадили свято активістки. Своєю метою вони ставили відродження українських традицій, донесення фактів про цей національний предмет гардеробу.

А у світі сьогодні – Міжнародний день цивільної авіації.

На Волині цього дня у 1990 році вийшов перший номер газети «Народна справа», заснованої крайовою організацією НРУ. Того ж дня вийшов перший номер газети «Волинська реклама».

7 грудня 2000 року відкрили Музей освіти Волині при Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти. У цей же день газета «Вісник» стала називатися «Вісник і Ко».

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Теги: дні народження, свята, іменини
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