У Києві відкрили унікальний пам’ятник воїну Мацієвському, якого розстріляли росіяни

У Печерському районі столиці в середу, 6 грудня, відкрили унікальний пам'ятник Герою України. Скульптуру, яка є майже точною копією воїна, встановлено на території Київської фортеці.Про це повідомили в соціальних мережах. Монумент створено за рахунок меценатів та благодійних фондів."Унікальний пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському відкрили у Києві. Скульптура є майже точною копією воїна і встановлена вона на території Київської фортеці", – йдеться в повідомленні.На відкритті монументу була присутня мати загиблого захисника України. За її словами, вона ще у лютому одразу зрозуміла, що на відео її син."6 грудня мені наче небо розкрилося: я бачу ті кадри, де розстрілюють мого сина, де він каже "Слава Україні!" – і черга! З першого погляду, з першої хвилини (зрозуміла, що це її син. – Ред.)… Я закричала "Саша", – розповіла мати Олександра.Жінка пишається сином, який до останнього любив свою країну та боронив її від російських окупантів.Нагадаємо, російські терористи, які прийшли з війною в Україну, розстріляли беззбройного українського військовослужбовця Олександра Мацієвського. Росіяни вистрілили у бійця після того, як той промовив слова "Слава Україні!". При цьому загарбники знімали свій злочин на відео.