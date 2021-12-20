«Миколай пам’ятає про всіх»: у Луцьку дітки з інвалідністю отримали подарунки

«Миколай пам’ятає про всіх»: у Луцьку дітки з інвалідністю отримали подарунки
Акція «Миколай пам’ятає про всіх» щорічно відбувається в Луцьку у день Святого Миколая.

Про це інформують у Луцькій міській раді.

Її організатори – Луцька міська рада, служби таксі міста «Євро таксі», «Хіт таксі», «Еко таксі», «Еліт експрес таксі» та благодійний фонд «Дитяча місія. Україна» – зібрались разом, аби зробити адресне привітання дітям з інвалідністю та привезти подарунки їм додому.

Міський голова Ігор Поліщук та начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан також долучились до святкової акції.

Із святковим вітанням вони відвідали окремі сім’ї і вручили солодкі подарунки, спеціально придбані павербанки та LED-лампи, фірмові чашки з логотипом «Луцьк – приємне відкриття» та продуктові набори.

Цьогоріч помічники святого Миколая вирушили різними маршрутами, щоб привітати 268 дітей.

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Теги: діти з інвалідністю, подарунки
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