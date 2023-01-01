У Луцьку погасили нову поштову марку, присвячену кільком святам





Загальний тираж марки — 600 тисяч примірників, на Волинь надійшло 7 600 марок, розповіла Валентина Варголяк.



З її слів, вартість однієї поштової марки становить 23 гривні. Кожні п'ять гривень із цієї суми спрямують на допомогу ЗСУ.



"Автор марки Кость Лавро поєднав новорічні свята, День ЗСУ та мрію українців про перемогу в одній картинці. Тому на новому поштовому випуску Святий Миколай везе в камуфляжному мішку необхідну для перемоги України зброю", — зазначила Валентина Варголяк.



Придбати благодійну поштову марку "Подарунки Святого Миколая", а також спеціальні конверти та листівки, можна у всіх відділеннях "Укрпошти" на Волині, а також онлайн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 6 грудня погасили нову поштову марку "Подарунки Святого Миколая". Її приурочили Дню Святого Миколая та Дню Збройних Сил України.Загальний тираж марки — 600 тисяч примірників, на Волинь надійшло 7 600 марок, розповіла Суспільному директорка з розвитку мережі "Укрпошти" на ВолиніЗ її слів, вартість однієї поштової марки становить 23 гривні. Кожні п'ять гривень із цієї суми спрямують на допомогу ЗСУ."Автор маркипоєднав новорічні свята, День ЗСУ та мрію українців про перемогу в одній картинці. Тому на новому поштовому випуску Святий Миколай везе в камуфляжному мішку необхідну для перемоги України зброю", — зазначила Валентина Варголяк.Придбати благодійну поштову марку "Подарунки Святого Миколая", а також спеціальні конверти та листівки, можна у всіх відділеннях "Укрпошти" на Волині, а також онлайн.

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