В «Укренерго» повідомили про ситуацію в енергосистемі через похолодання





Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає



Він зауважив, що "Укренерго" все ще розраховує на збільшення комерційного імпорту електроенергії, обсяг якого наразі є недостатнім. Саме імпорт електроенергії був би економічно оптимальним джерелом для збалансування енергосистеми в холодні дні.



Кудрицький також наголосив на необхідності продовжувати ощадливо ставитися до споживання електроенергії.



"Графік, який ми демонструємо в мережі кожного дня, дає уявлення коли саме є найбільше споживання – це ранковий та вечірній пік. І в ці години заклик заощаджувати електроенергію є найбільш актуальним", – наголосив Володимир Кудрицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри похолодання та зростання споживання до 10 грудня серйозного дефіциту в енергосистемі не очікується. Надалі покрити споживання можна буде за допомогою прогнозованого збільшення теплової генерації.Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго", передає ТСН Він зауважив, що "Укренерго" все ще розраховує на збільшення комерційного імпорту електроенергії, обсяг якого наразі є недостатнім. Саме імпорт електроенергії був би економічно оптимальним джерелом для збалансування енергосистеми в холодні дні.Кудрицький також наголосив на необхідності продовжувати ощадливо ставитися до споживання електроенергії."Графік, який ми демонструємо в мережі кожного дня, дає уявлення коли саме є найбільше споживання – це ранковий та вечірній пік. І в ці години заклик заощаджувати електроенергію є найбільш актуальним", – наголосив Володимир Кудрицький.

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