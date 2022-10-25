В «Укренерго» повідомили про ситуацію в енергосистемі через похолодання
Сьогодні, 05:26
Попри похолодання та зростання споживання до 10 грудня серйозного дефіциту в енергосистемі не очікується. Надалі покрити споживання можна буде за допомогою прогнозованого збільшення теплової генерації.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає ТСН.
Він зауважив, що "Укренерго" все ще розраховує на збільшення комерційного імпорту електроенергії, обсяг якого наразі є недостатнім. Саме імпорт електроенергії був би економічно оптимальним джерелом для збалансування енергосистеми в холодні дні.
Кудрицький також наголосив на необхідності продовжувати ощадливо ставитися до споживання електроенергії.
"Графік, який ми демонструємо в мережі кожного дня, дає уявлення коли саме є найбільше споживання – це ранковий та вечірній пік. І в ці години заклик заощаджувати електроенергію є найбільш актуальним", – наголосив Володимир Кудрицький.
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Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає ТСН.
Він зауважив, що "Укренерго" все ще розраховує на збільшення комерційного імпорту електроенергії, обсяг якого наразі є недостатнім. Саме імпорт електроенергії був би економічно оптимальним джерелом для збалансування енергосистеми в холодні дні.
Кудрицький також наголосив на необхідності продовжувати ощадливо ставитися до споживання електроенергії.
"Графік, який ми демонструємо в мережі кожного дня, дає уявлення коли саме є найбільше споживання – це ранковий та вечірній пік. І в ці години заклик заощаджувати електроенергію є найбільш актуальним", – наголосив Володимир Кудрицький.
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