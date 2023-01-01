Захисники вночі збили 15 із 18 «шахедів», які летіли на Хмельниччину та Одещину
Сьогодні, 08:53
У ніч на 7 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із мису Чауда (Крим).
Про це повідомили у Повітряних силах.
"Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина.
В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що залучались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
"Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина.
В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що залучались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
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