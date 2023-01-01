Захисники вночі збили 15 із 18 «шахедів», які летіли на Хмельниччину та Одещину





Про це



"Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина.



В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що залучались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 7 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із мису Чауда (Крим).Про це повідомили у Повітряних силах."Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина.В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що залучались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

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