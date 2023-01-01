Волинянин потрапив у смертельну аварію на Рівненщині

Волинянин потрапив у смертельну аварію на Рівненщині
У Рівненському районі автівка Dacia Logan влетіла у вантажівку під керуванням 65-річного мешканця Волині.

У результаті водій і пасажир легковика загинули, повідомляє ГУНП Рівненщини у фейсбуці.

Автопригода трапилася на трасі «Київ-Чоп» у селі Горбаків. Слідчо-оперативна група ГУНП на місці події встановила, що 54-річний киянин, водій автомобіля «Dacia Logan», із невстановлених поки причин допустив зіткнення із напівпричепом попутної вантажівки «DAF» під керуванням 65-річного жителя Волинської області.

Водій легковика та його пасажир, 89-річний житель Києва, від отриманих травм загинули на місці події. Їхні тіла із понівеченого авто деблокували рятувальники.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 КК України.

Транспортні засоби у рамках кримінального провадження вилучені.

Слідчі слідчого управління встановлюють усі обставини летальної автопригоди.


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Теги: ДТП, смерть
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