Скандальна оборудка на «Енергоатомі»: розслідування завершили

Скандальна оборудка на «Енергоатомі»: розслідування завершили
НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою чотирьох осіб, учасників організованої групи, у завданні майже 100 млн грн збитків ДП «НАЕК «Енергоатом».

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Йдеться про: генерального директора відокремленого підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом», начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом», керівника приватної компанії та працівника юридичного відділу компанії.

Як встановило слідство, у 2017-2020 рр. для потреб ДП «НАЕК «Енергоатом» виконувались роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. У 2020 році у зв’язку із коригуванням проєкту будівництва виникла необхідність у закупівлі робіт по його завершенню. У грудні того ж року між ВП «Атомпроектінжиніринг», який входить у структуру ДП «НАЕК «Енергоатом», та приватною компанією в обхід відкритих торгів уклали договір завершення будівництва сховища.

З метою заволодіння коштами держпідприємства додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а у 2021 році реалізувала ДП «НАЕК «Енергоатом» втричі дорожче.

У результаті цих дій держпідприємство переплатило майже 100 млн грн.

НАБУ і САП викрили оборудку у жовтні 2023 року. Про підозру повідомили п’ятьом особам. Їх дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування провадження стосовно однієї з підозрюваних закрили у зв’язку з її смертю.

НАБУ і САП продовжують розслідувати інші факти можливого заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива.

Довідково:

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


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Теги: корупція, Україна
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