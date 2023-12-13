Скандальна оборудка на «Енергоатомі»: розслідування завершили

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою чотирьох осіб, учасників організованої групи, у завданні майже 100 млн грн збитків ДП «НАЕК «Енергоатом».Про це повідомила пресслужба НАБУ.Йдеться про: генерального директора відокремленого підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом», начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом», керівника приватної компанії та працівника юридичного відділу компанії.Як встановило слідство, у 2017-2020 рр. для потреб ДП «НАЕК «Енергоатом» виконувались роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. У 2020 році у зв’язку із коригуванням проєкту будівництва виникла необхідність у закупівлі робіт по його завершенню. У грудні того ж року між ВП «Атомпроектінжиніринг», який входить у структуру ДП «НАЕК «Енергоатом», та приватною компанією в обхід відкритих торгів уклали договір завершення будівництва сховища.З метою заволодіння коштами держпідприємства додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а у 2021 році реалізувала ДП «НАЕК «Енергоатом» втричі дорожче.У результаті цих дій держпідприємство переплатило майже 100 млн грн.НАБУ і САП викрили оборудку у жовтні 2023 року. Про підозру повідомили п’ятьом особам. Їх дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України.Під час досудовогопровадження стосовно однієї з підозрюваних закрили у зв’язку з її смертю.НАБУ і САП продовжують розслідувати інші факти можливого заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива.