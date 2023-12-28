«Фронт у нас один – там, де б’ються наші захисники!» – Кличко закликав не розпалювати ворожнечу всередині країни

Утиски незалежних ЗМІ, наступ на місцеве самоврядування та потоки брехні в анонімних провладних Telegram-каналах знищують репутацію України, яка бореться за своє демократичне майбутнє.Про це заявив мер Києва«Україна, незважаючи на війну, не повинна втратити демократичних завоювань. Таких, як свобода слова, дотримання прав людини, децентралізація влади. Утиски незалежних ЗМІ та журналістів, які не подобаються владі, бо критикують її дії. Наступ на місцеве самоврядування. Потоки брехні і маніпуляцій, що ллються з анонімних провладних Telegram-каналів. Все це знищує репутацію України, яка бореться в кривавій війні за своє демократичне майбутнє. Бореться проти авторитаризму та варварства», - заявив Віталій Кличко.Він підкреслив, що незалежні ЗМІ, свобода слова - один з основоположних принципів демократії. На відміну від «безпринципних шоу-менів, які розповсюджують брехню та провокації з анонімних телеграмів. І які переслідують і поливають брудом журналістів та не несуть за це жодної відповідальності».«Правоохоронним органам нарешті треба припинити бігати й кошмарити за замовленнями влади неугодних їй політиків та підприємців, а розслідувати та встановити, хто стоїть за провокаціями проти журналістів, хто замовляє та розповсюджує брехню. Хто не дає працювати бізнесу. Встановити осіб, а не прізвиська каналів у Telegram. Та притягнути до відповідальності», - наголосив Віталій Кличко.Мер Києва вчергове відзначив, що під час війни важливо зберігати єдність.«Поки наші захисники б’ються на фронті, в тилу мають тривати реформи і необхідні зміни, а не зворотний процес. Країна повинна працювати на перемогу, а не борсатися в болоті політичного протистояння. На жаль, те, що відбувається сьогодні, руйнує єдність в державі, знищує демократичні принципи, шкодить іміджу України. Фронт у нас один - там, де б’ються наші захисники! І не треба розпалювати пожежу всередині країни!» - закликав Віталій Кличко.Раніше журналіст-розслідувач, засновник проєкту «Наші гроші» Юрій Ніколов повідомив, що 14 січня в його оселю ломилися невідомі, намагаючись залякати. Вже через 15 хвилин після інциденту в одному з анонімних telegram-каналів були опубліковані фото та відео з місця події. Ніколов вважає провокацію перешкоджанням журналістській діяльності.