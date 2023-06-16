У Луцьку водійка допомогла патрульним затримати нетверезого керманича

У Луцьку небайдужа громадянка допомогла патрульним виявити нетверезого водія.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора ввечері, 15 січня, на спецлінію 102 зателефонувала схвильована водійка. Вона повідомила, що містом рухається автомобіль Ford, водій якого грубо порушує ПДР. За словами жінки, керманич їде хаотично, від одного краю проїзної частини до іншого, і тим самим створює аварійні ситуації.Орієнтування передали екіпажу патрульних. Вони контактували з заявницею в телефонному режимі і невдовзі виявили транспортний засіб, на який вказувала жінка.Автомобіль зупинили, за кермом перебував 31-річний чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Проходити огляд у встановленому законом порядку він, щоправда, відмовився. Крім того, поліцейські виявили, що водій — позбавлений права керування, адже раніше його вже притягували до відповідальності за п’яне водіння.На керманича інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), а також за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП."Дякуємо громадянці за її свідому позицію, водіїв же закликаємо бути відповідальними та в жодному разі не сідати за кермо напідпитку!" - наголошують у патрульній поліції.