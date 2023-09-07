Загрожує до семи років в'язниці: на Волині судитимуть торговців зброєю

Загрожує до семи років в'язниці: на Волині судитимуть торговців зброєю
Слідчі завершили досудове розслідування щодо зловмисників, які торгували зброєю по всій території України.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Обвинувальний акт скеровано до суду. За організацію такого незаконного «бізнесу» підозрюваним загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у липні минулого року працівники управління карного розшуку викрили групу осіб, які здійснювали незаконний продаж вогнепальної зброї, у тому числі автоматичної.

До вчинення кримінальних правопорушень був причетний 37-річний киянин, який для допомоги в незаконній реалізації зброї залучив двох жителів Черкаської області – 48-річного чоловіка та 45-річну жінку.

Тоді зловмисників затримали у Київській та Черкаській областях, а під час проведення санкціонованих обшуків у них вилучили два автомати АК-74 та АКС-74, два карабіни, калібру 7,62 мм, димові гранати і шашки, майже 900 набоїв, гроші та автомобілі.

Фігурантам оголосили підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про зберігання та збут вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинені організованою групою.

За клопотанням слідчого Камінь-Каширський районний суд Волинської області обрав затриманим запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб.
Загрожує до семи років в'язниці: на Волині судитимуть торговців зброєю

Наразі слідчі завершили досудове розслідування у справі. Учора, 15 січня, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.
Загрожує до семи років в'язниці: на Волині судитимуть торговців зброєю

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Теги: поліція, Волинь, зброя
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