Загрожує до семи років в'язниці: на Волині судитимуть торговців зброєю

Слідчі завершили досудове розслідування щодо зловмисників, якіПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Обвинувальний акт скеровано до суду. За організацію такого незаконного «бізнесу» підозрюваним загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.Нагадаємо, у липні минулого року працівники управління карного розшуку викрили групу осіб, які здійснювали незаконний продаж вогнепальної зброї, у тому числі автоматичної.До вчинення кримінальних правопорушень був причетний 37-річний киянин, який для допомоги в незаконній реалізації зброї залучив двох жителів Черкаської області – 48-річного чоловіка та 45-річну жінку.Тоді зловмисників затримали у Київській та Черкаській областях, а під час проведення санкціонованих обшуків у них вилучили два автомати АК-74 та АКС-74, два карабіни, калібру 7,62 мм, димові гранати і шашки, майже 900 набоїв, гроші та автомобілі.Фігурантам оголосили підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про зберігання та збут вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинені організованою групою.За клопотанням слідчого Камінь-Каширський районний суд Волинської області обрав затриманим запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб.Наразі слідчі завершили досудове розслідування у справі. Учора, 15 січня, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.