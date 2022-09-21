Волинські поліцейські затримали торговців зброєю. ФОТО

Волинські поліцейські затримали торговців зброєю. ФОТО
Волинські поліцейські затримали торговців незаконною зброєю.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Викрили зловмисників оперативники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області спільно зі співробітниками Камінь-Каширського районного відділу поліції та працівниками відділу кримінального аналізу. Процесуальне керівництво здійснює Камінь-Каширська окружна прокуратура.

Під час відпрацювання оперативної інформації співробітники кримінальної поліції встановили осіб, які незаконно реалізовували зброю, в тому числі автоматичну, та боєприпаси військового зразка. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Для належного документування злочинних дій поліцейські у процесуальному порядку придбали два автомати АК-74 та 150 набоїв до них.

«Поліцейські з’ясували, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 37-річний киянин, який для допомоги в незаконній реалізації зброї залучив двох жителів Черкаської області – 48-річного чоловіка та 45-річну жінку. Учора, 19 липня, оперативники, за силової підтримки управління КОРД, затримали зловмисників у Черкаській області. Нині вони перебувають в ІТТ. Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомила керівниця сектору боротьби з незаконним обігом зброї та вибухівки управління карного розшуку ГУНП Юлія Корецька.
Волинські поліцейські затримали торговців зброєю. ФОТО

Під час проведення санкціонованих обшуків у зловмисників вилучили два автомати АК-74 та АКС-74, два карабіни, калібру 7,62 мм, димові гранати і шашки, майже 900 набоїв, гроші та автомобілі.
Волинські поліцейські затримали торговців зброєю. ФОТО

Затриманим оголошено підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Далі їм оберуть запобіжні заходи.
Волинські поліцейські затримали торговців зброєю. ФОТО
Волинські поліцейські затримали торговців зброєю. ФОТО
Волинські поліцейські затримали торговців зброєю. ФОТО
Волинські поліцейські затримали торговців зброєю. ФОТО
Волинські поліцейські затримали торговців зброєю. ФОТО
Волинські поліцейські затримали торговців зброєю. ФОТО

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Теги: Волинь, поліцейські, торговці, зброя
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