Волинські поліцейські затримали торговців зброєю. ФОТО

Волинські поліцейські затримали торговців незаконною зброєю.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Викрили зловмисників оперативники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області спільно зі співробітниками Камінь-Каширського районного відділу поліції та працівниками відділу кримінального аналізу. Процесуальне керівництво здійснює Камінь-Каширська окружна прокуратура.Під час відпрацювання оперативної інформації співробітники кримінальної поліції встановили осіб, які незаконно реалізовували зброю, в тому числі автоматичну, та боєприпаси військового зразка. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.Для належного документування злочинних дій поліцейські у процесуальному порядку придбали два автомати АК-74 та 150 набоїв до них.«Поліцейські з’ясували, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 37-річний киянин, який для допомоги в незаконній реалізації зброї залучив двох жителів Черкаської області – 48-річного чоловіка та 45-річну жінку. Учора, 19 липня, оперативники, за силової підтримки управління КОРД, затримали зловмисників у Черкаській області. Нині вони перебувають в ІТТ. Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомила керівниця сектору боротьби з незаконним обігом зброї та вибухівки управління карного розшуку ГУНП Юлія Корецька.Під час проведення санкціонованих обшуків у зловмисників вилучили два автомати АК-74 та АКС-74, два карабіни, калібру 7,62 мм, димові гранати і шашки, майже 900 набоїв, гроші та автомобілі.Затриманим оголошено підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Далі їм оберуть запобіжні заходи.