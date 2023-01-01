Трагічно загинув воїн з Волині Валерій Шиндирук, який приїхав у відпустку
Сьогодні, 17:05
На Волині трагічно загинув військовослужбовець Валерій Шиндирук, який приїхав у відпустку.
Про це пише Рожищенська газета «Наш край».
"Завтра у селі Раймісто прощатимуться з Валерієм Шиндируком. Воїн, який на 10 днів приїхав у відпустку, трагічно загинув на власному обійсті, виконуючи господарські роботи. Похорон відбудеться 21 липня о 14.30. Відправа служитиметься на обійсті Шиндируків. Як чинного військовослужбовця, поховають воїна з військовими почестями", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це пише Рожищенська газета «Наш край».
"Завтра у селі Раймісто прощатимуться з Валерієм Шиндируком. Воїн, який на 10 днів приїхав у відпустку, трагічно загинув на власному обійсті, виконуючи господарські роботи. Похорон відбудеться 21 липня о 14.30. Відправа служитиметься на обійсті Шиндируків. Як чинного військовослужбовця, поховають воїна з військовими почестями", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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