Трагічно загинув воїн з Волині Валерій Шиндирук, який приїхав у відпустку

Трагічно загинув воїн з Волині Валерій Шиндирук, який приїхав у відпустку
На Волині трагічно загинув військовослужбовець Валерій Шиндирук, який приїхав у відпустку.

Про це пише Рожищенська газета «Наш край».

"Завтра у селі Раймісто прощатимуться з Валерієм Шиндируком. Воїн, який на 10 днів приїхав у відпустку, трагічно загинув на власному обійсті, виконуючи господарські роботи. Похорон відбудеться 21 липня о 14.30. Відправа служитиметься на обійсті Шиндируків. Як чинного військовослужбовця, поховають воїна з військовими почестями", - йдеться в повідомленні.
Трагічно загинув воїн з Волині Валерій Шиндирук, який приїхав у відпустку


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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