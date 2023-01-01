Трагічно загинув воїн з Волині Валерій Шиндирук, який приїхав у відпустку

Валерій Шиндирук, який приїхав у відпустку.



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"Завтра у селі Раймісто прощатимуться з Валерієм Шиндируком. Воїн, який на 10 днів приїхав у відпустку, трагічно загинув на власному обійсті, виконуючи господарські роботи. Похорон відбудеться 21 липня о 14.30. Відправа служитиметься на обійсті Шиндируків. Як чинного військовослужбовця, поховають воїна з військовими почестями", - йдеться в повідомленні.





Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині трагічно загинув військовослужбовець, який приїхав у відпустку.Про це пише Рожищенська газета «Наш край»."Завтра у селі Раймісто прощатимуться з Валерієм Шиндируком. Воїн, який на 10 днів приїхав у відпустку, трагічно загинув на власному обійсті, виконуючи господарські роботи. Похорон відбудеться 21 липня о 14.30. Відправа служитиметься на обійсті Шиндируків. Як чинного військовослужбовця, поховають воїна з військовими почестями", - йдеться в повідомленні.

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