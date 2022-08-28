Ракетний обстріл Миколаєва: з-під завалів будинку дістали тіло жінки

Ракетний обстріл Миколаєва: з-під завалів будинку дістали тіло жінки
У Миколаєві рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку тіло жінки.

Про це заявив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

"Станом на 16:35, на жаль, вже двоє загиблих від нічної ворожої терористичної атаки Миколаєва.

Поліція на місцях влучань документує наслідки.

З-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки - дружину загиблого чоловіка, якого дістали з руїн раніше.

Розшукові роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
Ракетний обстріл Миколаєва: з-під завалів будинку дістали тіло жінки


Нагадаємо, що вночі, 20 липня, близько 03:03, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву.

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Теги: Миколаїв, ракетний обстріл, загиблі
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