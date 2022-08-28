Ракетний обстріл Миколаєва: з-під завалів будинку дістали тіло жінки
Сьогодні, 17:40
У Миколаєві рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку тіло жінки.
Про це заявив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
"Станом на 16:35, на жаль, вже двоє загиблих від нічної ворожої терористичної атаки Миколаєва.
Поліція на місцях влучань документує наслідки.
З-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки - дружину загиблого чоловіка, якого дістали з руїн раніше.
Розшукові роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі, 20 липня, близько 03:03, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
"Станом на 16:35, на жаль, вже двоє загиблих від нічної ворожої терористичної атаки Миколаєва.
Поліція на місцях влучань документує наслідки.
З-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки - дружину загиблого чоловіка, якого дістали з руїн раніше.
Розшукові роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі, 20 липня, близько 03:03, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ракетний обстріл Миколаєва: з-під завалів будинку дістали тіло жінки
Сьогодні, 17:40
Волинські поліцейські затримали торговців зброєю. ФОТО
Сьогодні, 17:30
У Луцьку пропонують перейменувати ще одну вулицю
Сьогодні, 16:30
Медіа