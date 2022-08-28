Ракетний обстріл Миколаєва: з-під завалів будинку дістали тіло жінки





Про це Сергій Шайхет.



"Станом на 16:35, на жаль, вже двоє загиблих від нічної ворожої терористичної атаки Миколаєва.



Поліція на місцях влучань документує наслідки.



З-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки - дружину загиблого чоловіка, якого дістали з руїн раніше.



Розшукові роботи тривають", - йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Миколаєві рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку тіло жінки.Про це заявив начальник поліції Миколаївської області"Станом на 16:35, на жаль, вже двоє загиблих від нічної ворожої терористичної атаки Миколаєва.Поліція на місцях влучань документує наслідки.З-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки - дружину загиблого чоловіка, якого дістали з руїн раніше.Розшукові роботи тривають", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вночі, 20 липня, близько 03:03, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву

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