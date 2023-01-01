Купівля квартири в Києві для постійного проживання*





Складіть персональний чек-лист побажань

Не кількість кімнат та поверх, а індивідуальне уявлення про добробут. Включіть у чек-лист основні побажання про район, сусідів, навколишні звуки та види. Врахуйте вік, плани збільшення сім’ї, наявність авто, кулінарні вподобання, потребу регулярно відвідувати амбулаторію, басейн чи вигулювати собаку.



Складіть список базових критеріїв комфортності житла:



студія або поділ простору на приватний та громадський;

розміщення домашнього офісу чи майстерні;

розміщення домашнього офісу чи майстерні;

місце для дитячих ігор або вечірнього покеру із друзями;

душ або ванна, газова плита чи електрична, центральне або автономне опалення;

є готовність витратити гроші та час на індивідуальний дизайн чи ні.

Не поспішайте. Перегляньте чек-лист 2-3 рази. Так з’являється чітке уявлення про квартиру, будинок та район, на які варто витратити гроші при переїзді до Києва.



Врахуйте закономірності ринку нерухомості

Будь-який ринок переживає фази зростання та спаду. Динаміка окремих сегментів ринку нерухомості Києва відрізняється. Попит на хрущовки знижується, преміумсегмент повільно зростає в ціні. У топі житло енергоощадне, ергономічне, мультифункціональне, з високим рівнем особистої безпеки та рівним соціальним оточенням.



Ліквідність нерухомості оцінюється десятками критеріїв та розраховується на десятиліття. Фахівці враховують містобудівні плани, великі інвестиційні проєкти, відсутність потенційно небезпечних техногенних та природних об’єктів, трафік, потенціал покращення соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, лікарні, сервісні центри, магазини).



Довірте професіоналам оцінку ліквідності та юридичну перевірку квартири до передачі авансу

Купівля квартири — велике капіталовкладення, пов’язане з багатьма ризиками для покупця. Кожен об’єкт перевіряється за кількома напрямками: екстер’єр, конструктив будівлі, функціональність приміщень, реальна ціна інженерного обладнання та дизайну. Важливо переконатися у відсутності судових спорів, претензій третіх осіб та кредиторів, перевірити репутацію забудовника чи історію квартири на вторинному ринку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Переїзд до столиці для багатьох — новий етап кар’єри, робота з гідною оплатою, реалізація творчих амбіцій. Оптимально купити квартиру Київ завжди відрізнявся надвисокими орендними ставками. Вартість головного сімейного активу в столиці стабільно зростає. Експерти агенції нерухомості Атланта розповіли, як шукати житло в Києві.Не кількість кімнат та поверх, а індивідуальне уявлення про добробут. Включіть у чек-лист основні побажання про район, сусідів, навколишні звуки та види. Врахуйте вік, плани збільшення сім’ї, наявність авто, кулінарні вподобання, потребу регулярно відвідувати амбулаторію, басейн чи вигулювати собаку.Складіть список базових критеріїв комфортності житла:Не поспішайте. Перегляньте чек-лист 2-3 рази. Так з’являється чітке уявлення про квартиру, будинок та район, на які варто витратити гроші при переїзді до Києва.Будь-який ринок переживає фази зростання та спаду. Динаміка окремих сегментів ринку нерухомості Києва відрізняється. Попит на хрущовки знижується, преміумсегмент повільно зростає в ціні. У топі житло енергоощадне, ергономічне, мультифункціональне, з високим рівнем особистої безпеки та рівним соціальним оточенням.Ліквідність нерухомості оцінюється десятками критеріїв та розраховується на десятиліття. Фахівці враховують містобудівні плани, великі інвестиційні проєкти, відсутність потенційно небезпечних техногенних та природних об’єктів, трафік, потенціал покращення соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, лікарні, сервісні центри, магазини).Купівля квартири — велике капіталовкладення, пов’язане з багатьма ризиками для покупця. Кожен об’єкт перевіряється за кількома напрямками: екстер’єр, конструктив будівлі, функціональність приміщень, реальна ціна інженерного обладнання та дизайну. Важливо переконатися у відсутності судових спорів, претензій третіх осіб та кредиторів, перевірити репутацію забудовника чи історію квартири на вторинному ринку.

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