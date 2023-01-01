Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 липня
У п'ятницю, 21 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.

За даними Sinoptik, ранок у Луцьку буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.

Температура повітря - 12-24°.

Народний прогноз погоди: 21 липня вшановується пам'ять святого великомученика Прокопа. У народі святого Прокопа називали Жнивником, оскільки у цей час починали в'язати снопи. Яка погода на Прокопа, така буде і 2 серпня на Іллі. Якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень. Купатися в цей день не можна, тому що можна потривожити Водяного, за що він потягне купальника у воду.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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