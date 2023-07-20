ЗСУ почали застосовувати касетні боєприпаси, – WP





Про це повідомив неназваний український чиновник The Washington Post, пише



"Україна почала застосовувати касетні боєприпаси, надані США, проти російських сил на південному сході України, намагаючись розбити добре укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ українських військ", - йдеться в повідомленні.



Український чиновник повідомив, що боєприпаси були випущені по російських позиціях, щоб зруйнувати траншеї, які сповільнюють рух українських сил, що намагаються повернути собі територію.



Перед цим командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і незабаром будуть готові до використання; за інформацією ЗМІ, їх планують застосувати у Бахмуті.



Раніше Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка містить касетні боєприпаси.



Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.



У Пентагоні згодом підтвердили, що Сполучені Штати вже доправили в Україну касетні боєприпаси.



Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде використовувати касетні боєприпаси на своїй землі, що є справедливим по відношенню до ворога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські збройні сили вже почали застосовувати проти російських загарбників касетні боєприпаси.Про це повідомив неназваний український чиновник The Washington Post, пише Українська правда "Україна почала застосовувати касетні боєприпаси, надані США, проти російських сил на південному сході України, намагаючись розбити добре укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ українських військ", - йдеться в повідомленні.Український чиновник повідомив, що боєприпаси були випущені по російських позиціях, щоб зруйнувати траншеї, які сповільнюють рух українських сил, що намагаються повернути собі територію.Перед цим командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковникповідомив, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і незабаром будуть готові до використання; за інформацією ЗМІ, їх планують застосувати у Бахмуті.Раніше Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка містить касетні боєприпаси.Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.У Пентагоні згодом підтвердили, що Сполучені Штати вже доправили в Україну касетні боєприпаси.Президентзаявив, що Україна буде використовувати касетні боєприпаси на своїй землі, що є справедливим по відношенню до ворога.

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