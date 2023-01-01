У Луцьку на місяць відімкнуть гарячу воду у трьох будинках

У Луцьку на місяць відімкнуть гарячу воду у трьох будинках
На вулиці Даньшина у Луцьку розпочалися роботи із заміни аварійної ділянки теплової мережі.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства "Луцьктепло".

"У зв’язку із початком робіт із заміни аварійної ділянки теплової мережі на вул. Даньшина повідомляємо про призупинення надання послуги з постачання гарячої води для споживачів 3 житлових будинків. Послугу з постачання гарячої води для споживачів будинків на вул. Потебні, 52а, 58, вул. Черняховського, 1 припинено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що послуга відновиться після завершення робіт. Попередньо заплановано, що виконання робіт триватиме до місяця часу.

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Теги: Луцьк, вода, припинення
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