Росія завдала удару по центру Миколаєва: постраждали 19 людей, є загиблий. ОНОВЛЕНО

Росія завдала удару по центру Миколаєва: постраждали 19 людей, є загиблий. ОНОВЛЕНО
Вночі, 20 липня, близько 03:03, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували о 07:45. Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки.

Також сталося займання трьох гаражів, яке було оперативно ліквідовано. Пошкоджено близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, розташованих поруч", - йдеться в повідомленні.

Загалом внаслідок ракетного удару постраждало 19 осіб. За медичною допомогою звернулися вісім людей – госпіталізовано двоє, серед них дитина.

ОНОВЛЕНО станом на 10.51

Стало відомо про одного загиблого — рятувальники дістають його тіло з-під завалів, повідомив заступник міського голови Анатолій Петров у коментарі «Суспільному».

Нагадаємо, що рф атакувала Україну 38 ракетами і дронами: ППО збила 18.
Росія завдала удару по центру Миколаєва: постраждали 19 людей, є загиблий. ОНОВЛЕНО
Росія завдала удару по центру Миколаєва: постраждали 19 людей, є загиблий. ОНОВЛЕНО

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Теги: Ракетний обстріл, Миколаїв
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