Росія завдала удару по центру Миколаєва: постраждали 19 людей, є загиблий. ОНОВЛЕНО





Про це Віталій Кім.



"Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували о 07:45. Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки.



Також сталося займання трьох гаражів, яке було оперативно ліквідовано. Пошкоджено близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, розташованих поруч", - йдеться в повідомленні.



Загалом внаслідок ракетного удару постраждало 19 осіб. За медичною допомогою звернулися вісім людей – госпіталізовано двоє, серед них дитина.



ОНОВЛЕНО станом на 10.51



Стало відомо про одного загиблого — рятувальники дістають його тіло з-під завалів, повідомив заступник міського голови Анатолій Петров у коментарі «Суспільному».



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі, 20 липня, близько 03:03, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву.Про це повідомив голова Миколаївської ОВА"Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували о 07:45. Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки.Також сталося займання трьох гаражів, яке було оперативно ліквідовано. Пошкоджено близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, розташованих поруч", - йдеться в повідомленні.Загалом внаслідок ракетного удару постраждало 19 осіб. За медичною допомогою звернулися вісім людей – госпіталізовано двоє, серед них дитина.Стало відомо про одного загиблого — рятувальники дістають його тіло з-під завалів, повідомив заступник міського головиу коментарі «Суспільному».Нагадаємо, що рф атакувала Україну 38 ракетами і дронами: ППО збила 18

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