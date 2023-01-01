На фронті зупинилось серце Героя з Волині Тараса Савчука

На фронті зупинилось серце Героя з Волині Тараса Савчука
13 липня у зоні бойових дій зупинилось серце солдата Тараса Тарасовича Савчука, 1984 року народження, мешканця Володимира, який мужньо захищав Україну від російського агресора.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Поховають воїна завтра, 21 липня. Кортеж вирушить з вулиці Шпитальної о 12.15 і прямуватиме Ковельською до будинку № 74 на вулиці Шевченка, де мешкав солдат і де о 12.30 відбудеться обряд прощання.

О 12.45 кортеж вирушить вулицями Шевченка, Ковельською і Драгоманова у напрямку храму Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де о 13.00 звершиться чин похорону. Поховають бійця на Федорівському кладовищі.

Прошу володимирчан долучитись до коридору шани по маршруту слідування кортежу", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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