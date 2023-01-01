На фронті зупинилось серце Героя з Волині Тараса Савчука

Тараса Тарасовича Савчука, 1984 року народження, мешканця Володимира, який мужньо захищав Україну від російського агресора.



Про це Ігор Пальонка.



"Поховають воїна завтра, 21 липня. Кортеж вирушить з вулиці Шпитальної о 12.15 і прямуватиме Ковельською до будинку № 74 на вулиці Шевченка, де мешкав солдат і де о 12.30 відбудеться обряд прощання.



О 12.45 кортеж вирушить вулицями Шевченка, Ковельською і Драгоманова у напрямку храму Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де о 13.00 звершиться чин похорону. Поховають бійця на Федорівському кладовищі.



Прошу володимирчан долучитись до коридору шани по маршруту слідування кортежу", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 липня у зоні бойових дій зупинилось серце солдата, 1984 року народження, мешканця Володимира, який мужньо захищав Україну від російського агресора.Про це повідомив міський голова Володимира"Поховають воїна завтра, 21 липня. Кортеж вирушить з вулиці Шпитальної о 12.15 і прямуватиме Ковельською до будинку № 74 на вулиці Шевченка, де мешкав солдат і де о 12.30 відбудеться обряд прощання.О 12.45 кортеж вирушить вулицями Шевченка, Ковельською і Драгоманова у напрямку храму Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де о 13.00 звершиться чин похорону. Поховають бійця на Федорівському кладовищі.Прошу володимирчан долучитись до коридору шани по маршруту слідування кортежу", - йдеться в повідомленні.

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