Через «Ягодин» намагались незаконно провезти 780 кілограм листя бамбука. ФОТО
Сьогодні, 09:55
Імпортер намагався приховано ввезти на митну територію України незаявлені у товаросупровідних документах 780 кг листя бамбука вартістю 680 тисяч гривень. Однак його викрили на митному посту "Ягодин" під час повного митного огляду з розкриттям та перерахунком вантажних місць.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
"Згідно з поданою декларацією, у морському контейнері, який перевозили автомобілем, мало б міститися лише тисяча коробів китайських паличок для їжі, виготовлених з натурального бамбуку. Вони справді там були. А ще, додатково, у цьому ж контейнері виявлено 130 коробів свіжого листя бамбука тривалого зберігання у вакуумній упаковці.
Їх вилучили на склад митниці до остаточного рішення суду у справі. Переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу неправдивих відомостей щодо найменування, ваги чи кількості вантажних місць тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів", - зазначають на митниці.
Як відомо, листя бамбука - низькокалорійний продукт, який використовують в азійській кухні і входить до раціону харчування людей, котрі бажають скинути зайву вагу.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
"Згідно з поданою декларацією, у морському контейнері, який перевозили автомобілем, мало б міститися лише тисяча коробів китайських паличок для їжі, виготовлених з натурального бамбуку. Вони справді там були. А ще, додатково, у цьому ж контейнері виявлено 130 коробів свіжого листя бамбука тривалого зберігання у вакуумній упаковці.
Їх вилучили на склад митниці до остаточного рішення суду у справі. Переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу неправдивих відомостей щодо найменування, ваги чи кількості вантажних місць тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів", - зазначають на митниці.
Як відомо, листя бамбука - низькокалорійний продукт, який використовують в азійській кухні і входить до раціону харчування людей, котрі бажають скинути зайву вагу.
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