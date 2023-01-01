Через «Ягодин» намагались незаконно провезти 780 кілограм листя бамбука. ФОТО

Через «Ягодин» намагались незаконно провезти 780 кілограм листя бамбука. ФОТО
Імпортер намагався приховано ввезти на митну територію України незаявлені у товаросупровідних документах 780 кг листя бамбука вартістю 680 тисяч гривень. Однак його викрили на митному посту "Ягодин" під час повного митного огляду з розкриттям та перерахунком вантажних місць.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

"Згідно з поданою декларацією, у морському контейнері, який перевозили автомобілем, мало б міститися лише тисяча коробів китайських паличок для їжі, виготовлених з натурального бамбуку. Вони справді там були. А ще, додатково, у цьому ж контейнері виявлено 130 коробів свіжого листя бамбука тривалого зберігання у вакуумній упаковці.

Їх вилучили на склад митниці до остаточного рішення суду у справі. Переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу неправдивих відомостей щодо найменування, ваги чи кількості вантажних місць тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів", - зазначають на митниці.
Через «Ягодин» намагались незаконно провезти 780 кілограм листя бамбука. ФОТО

Як відомо, листя бамбука - низькокалорійний продукт, який використовують в азійській кухні і входить до раціону харчування людей, котрі бажають скинути зайву вагу.
Через «Ягодин» намагались незаконно провезти 780 кілограм листя бамбука. ФОТО
Через «Ягодин» намагались незаконно провезти 780 кілограм листя бамбука. ФОТО
Через «Ягодин» намагались незаконно провезти 780 кілограм листя бамбука. ФОТО

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Теги: Волинська митниця, листя бамбука
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